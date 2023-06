Ilary Blasi-Enrico Papi, non c’è pace: Isola dei Famosi a rischio

L’Isola dei famosi sta diventando sempre più un caso, Ilary Blasi ed Enrico Papi ne sono loro malgrado protagonisti.

La trasmissione di Canale 5 è quasi in chiusura, una situazione che ora obbliga i vertici di Mediaset a prendere una decisione importante per il prossimo futuro. Coinvolgendo soprattutto i suoi protagonisti.

L’Isola dei famosi è diventata quasi una chimera, dal punto di vista televisivo. Gli ascolti non sono stati irresistibili, si ragiona su fasce di ascolto diverse rispetto al passato. Nemmeno il fronte dei social ha regalato grandissime soddisfazioni.

Inevitabilmente tutto ciò si riflette sul gruppo di autori e su chi è stato protagonista di questo programma. Partendo dalla conduttrice Ilary Blasi e passando per l’opinionista Enrico Papi, due persone da tempo impegnate in tv e da cui tutti si attendevano qualcosa in più.

Blasi e Papi, cos’è successo

La puntata dell’Isola dei famosi di lunedì non è andata in onda, nessuna diretta sulla spiaggia per rispettare il lutto dell’azienda su Berlusconi. Un momento di riflessione per Canale 5 ma anche per gli stessi protagonisti della trasmissione, quasi giunta al termine.

Il 18% di share ha lasciato poco soddisfatti e si valuta seriamente il futuro, mettendo così in discussione anche tutti i conduttori e gli opinionisti. Prima di avere un giudizio definitivo, Ilary Blasi ha smentito i dissapori con Enrico Papi, che erano emersi nelle discussioni sui social.

Una dichiarazione che sembra quasi di facciata, riportata da Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex moglie di Francesco Totti ha avuto comunque parole di elogio verso l’ex conduttore dei quiz musicali: “A me divertono gli imprevisti e che ognuno abbia il suo carattere. Enrico Papi viene dal mondo del gossip e se succede qualcosa di inaspettato… fatica a trattenersi, in maniera divertente. È una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti”.

Enrico Papi “graziato” da Ilary Blasi, quest’ultima ne ha sottolineato la verve dinamica e il sapersi adattare a ogni condizione di lavoro, come accaduto in questa edizione dell’Isola dei famosi.

Un format però che è stato molto criticato, proprio per la mancanza di sintonia tra Papi e la Blasi, per molti era piuttosto Ilary algida nel rapporto con inviati e opinionisti. Sul futuro isolano ora non resterà che aspettare, non è scontato che nel 2024 vada in onda una nuova edizione, i costi della trasmissione sono importanti e in termini d’ascolto la resa è stata minima.