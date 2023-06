Italia: svolta Mancini, ecco dove ripartirà a settembre

Arrivano novità importanti per quanto riguarda quello che sarà il futuro della Nazionale di Mancini. L’Italia è pronta a ripartire più forte di prima dopo le ultime delusioni.

Ci sono aggiornamenti che riguardano proprio quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane e il progetto che vuole portare avanti la Federazione in vista dei prossimi mesi.

L’intenzione è quella di far tornare la Nazionale competitiva al massimo e bisognerà sicuramente puntare sui giovani del futuro per avere qualche speranza di competere con le altre Nazionali.

Italia: svolta per il progetto Mancini

Domani scenderà in campo l’Italia contro l’Olanda per il 3-4 posto della Nations League, dove in semifinale gli azzurri hanno perso solo nei minuti finali per 2-1 contro la Spagna. Altra delusione per la squadra allenata dal ct Roberto Mancini che dopo la mancata qualificazione al secondo Mondiale consecutivo sperava di poter vincere questo nuovo trofeo. Niente da fare, la Nazionale è ancora distante da certe rivali e bisognerà portare delle modifiche al progetto e provare a svoltare completamente.

Le prossime settimane ci saranno riunioni e programmazione per il futuro. Perché dopo la prossima partita ci sarà un periodo di vacanza per tutti e per quanto riguarda gli impegni dell’Italia si ritornerà in campo direttamente il 9 settembre quando si tornerà a giocare le partite di qualificazioni per i prossimi Europei contro Macedonia del Nord (che ha eliminato gli azzurri agli spareggi Mondiali) e Ucraina.

Intanto, Roberto Mancini e la FIGC sono pronti a svoltare questo progetto andando a puntare dritto sui giovani talenti italiani che stanno provando a mettersi in mostra con la Nazionale e i rispettivi club in quelle poche occasioni che arrivano. Si spera che l’Italia del futuro possa essere competitiva quanto basta per contrastare le grandi rivali del resto del Mondo.

Italia del futuro: Mancini punta i giovani

Sono mesi ormai che Mancini continua a convocare giovani e giovanissimi di ogni tipo per la Nazionale dell’Italia. L’intenzione è proprio questa di andare a cercare questo tipo di calciatori capace di gestire la pressione ed essere già pronti alla giovane età.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di alcuni di questi che potrebbero ricevere la prima chiamata della Nazionale maggiore o continuare ad essere presenti come già accaduto tra i convocati di Mancini.

Italia: su chi punta Mancini

La speranza è quella di continuare a puntare su giovani come Pafundi, Casadei e Baldanzi per l’Italia. Ma sono molti che si stanno mettendo in mostra in questi mesi come anche Fagioli, Okoli, Udogie, Bellanova e più altri che già possono sentirsi dei veterani come Gnonto, Scalvini, Tonali e tanti altri.