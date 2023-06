Inter, il campione vola in Premier: lo scambio sblocca l’affare

In casa Inter è tanta l’incertezza in relazione al futuro, dal momento che serve necessariamente una cessione per sbloccare il mercato in entrata. In tal senso il campione è pronto a volare in Premier League, con lo scambio che va a sbloccare una situazione che poteva impantanarsi.

La situazione economica per l’Inter non è delle più semplici. Allo stato attuale delle cose, infatti, nonostante i grandi benefici che ha portato questa straordinaria campagna europea, il mercato in entrata è strettamente connesso a quello in uscita. I fondi per piazzare dei colpi, infatti, devono arrivare necessariamente da cessioni ed in tal senso arrivano degli sviluppi importanti. Il campione, infatti, è pronto a salutare tutti ed a volare in Premier League. A sbloccare questo affare uno scambio che può far felici tutte le parti che sono coinvolte direttamente. Andiamo a vedere gli ultimi dettagli di questa trattativa.

Mercato Inter, il campione in Premier

Sono tanti i nomi chiacchierati in chiave cessioni per l’Inter. I primi nomi in ordine di tempo dati in uscita sono quelli di Onana e di Brozovic, ma chiaramente i discorsi possono essere aperti su tutti gli elementi della rosa che hanno interessi. Ed è proprio in questa ottica che ora la trattativa calda riguarda uno dei big della rosa di Simone Inzaghi.

Come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Chelsea starebbe seriamente pensando anche a Nicolò Barella, che rappresenta il pilastro della linea mediana nerazzurra ormai da diverse stagioni. La proposta dei Blues sarebbe quella di uno scambio, approfittando del fatto che, come è noto, l’Inter vorrebbe riportare ancora una volta a Milano Romelu Lukaku. Zhang sta valutando, ma ovviamente l’idea di base è monetizzare il più possibile per poi ragionare con calma e su più tavoli sui colpi in entrata.

Barella al Chelsea, Lukaku in nerazzurro

L’Inter valuta l’ex Cagliari centrale nel suo progetto e, per questo motivo, come si legge sul noto quotidiano, l’intenzione è quello di lasciarlo andare per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Con tutta la rosa cedibile, lui risulta, forse insieme a Lautaro Martinez, l’elemento di cui i nerazzurri vorrebbero privarsi meno in senso assoluto. Si attendono sviluppi su questa vicenda comunque molto delicata.