Calciomercato: comprano Frattesi, firma prima delle vacanze

Arrivano notizie di calciomercato sul futuro di Davide Frattesi, talento italiano che è pronto a fare il salto di qualità in questa prossima sessione estiva.

Il centrocampista italiano è ricercato da tante squadre in tutta Europa, ma l’intenzione da parte dei club italiani è quella di anticipare la concorrenza e andare a chiudere per il giocatore.

Il calciomercato è pronto a decollare in Serie A anche grazie a quella che sarà la trattativa per chiudere con il calciatore italiano che ha avuto la dimostrazione di aver tate offerte. Uno dei motivi per cui aspetterà e sceglierà senza fretta come ha sempre fatto.

Calciomercato: ok del Sassuolo alla cessione di Frattesi

La cessione di Frattesi può arrivare prima del previsto. Perché la società si è portata avanti con il giocatore per quanto riguarda l’addio. La società emiliana ha accettato e il sassuolo ha anche incontrato più di una volta dirigenti degli altri club per chiudere un’affare di mercato di alto livello.

Al momento però c’è una squadra italiana pronta a definire l’affare in vantaggio su tutte. Il problema però resta la condizione economica che chiede il Sassuolo. Non sarà facile concludere l’affare con il club neroverde che chiede una cifra importante e per un trasferimento a titolo definitivo.

Da capire se inciderà la volontà di Frattesi che ora spinge per un trasferimento con una big. Allo stesso tempo però il giocatore ha mostrato grande carattere in questa stagione ed è pronto anche il prossimo campionato. Intanto, anche con la Nazionale dell’Italia continua a segmare, giocare bene e sorprendere tutti dai compagni di squadra fino allo stesso commissario tecnico.

Calciomercato Serie A: chi compra Frattesi

Al momento sono Juventus, Roma e Inter le squadre interessate a comprare Frattesi in Italia. La volontà del club emiliano e del giocatore è quella di non uscire fuori dall’Europa anche se girerebbero più soldi nelle casse del Sassuolo.

Ma nelle ultime notizie si è parlato di quello che potrebbe essere il trasferimento di Frattesi pronto a lasciare il Sassuolo per Roma, Inter o Juve.

Serie A: Frattesi firma prima delle vacanze

Dopo la partita con l’Italia contro l’Olanda di Nations League ci sarà il rompete le righe anche per i giocatori della Nazionale e questo riguarda soprattutto Davide Frattesi. Perché il centrocampista italiano è quello tra i più ricercati in Serie A e vuole prendersi la giusta occasione per la sua carriera.

Proprio nei prossimi giorni, prima delle vacanze, Davide Frattesi può firmare con un nuovo club tra Roma, Juventus e Inter e salutare il Sassuolo. Il giocatore aspetta la giusta occasione che può arrivare molto presto.