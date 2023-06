Juventus: c’è un problema con Iling-Junior, la confessione

Il recente rinnovo fino al 2025 non placa le voci di mercato sul talento della Juventus Samuel Iling-Junior: ecco le ultimissime sul futuro dell’inglese.

Una delle note positive dell’ultima stagione della Juventus è stata l’esplosione di Juventus: Iling-Junior. L’inglese è stata una piacevole sorpresa per Massimiliano Allegri che, nel corso dell’anno, ha potuto sfruttare le qualità del giovane esterno che è sceso in campo diciotto volte con un gol ed un assist. Ecco quale sarà il suo futuro nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

La Juventus del futuro vuole ripartire anche dai giovani talenti come Samuel Iling Junior anche se il destino dell’inglese non è così scontato. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il giocatore che è nel mirino di tantissime società di Premier League, pronte ad investire sulle qualità del classe 2003 che alla sua prima esperienza in Serie A ha stupito molti addetti ai lavori. Quando è stato chiamato in causa, infatti, ha mostrato il suo talento con Allegri che ha potuto sfruttare le sue qualità nel corso della stagione. L’idea della Juventus è quella di puntare su di lui per il futuro ma il mercato può cambiare ogni scenario.

Ultime notizie calciomercato Juventus: svelato il futuro di Iling Junior

Tra Iling Junior e la Juventus c’è la Premier League di mezzo. Il giocatore è ambitissimo da diverse società che sono rimaste sbalordite dalla crescita del giocatore che in Serie A ha dimostrato il suo talento. Nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, Iling ha stupito tutti: anche i tifosi che l’hanno consacrato come nuovo beniamino.

Il futuro di Samuel Iling-Junior sarà ancora alla Juventus? Difficile dirlo. La nuova dirigenza non ha ancora deciso, per i bianconeri nessuno è incedibile. Ecco perché davanti ad una buona proposta può arrivare l’addio del classe 2003 che è nel mirino di alcune società inglesi.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Samuel Iling Junior può lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato per 25 milioni di euro. E’ questo il prezzo stabilito dalla società bianconera che ha fatto sapere di essere disposta a vendere il calciatore qualora arrivasse una proposta super dalla Premier League. Alcuni agenti ed intermediari sono già a lavoro per concludere questo colpo e portare il giocatore via dalla Serie A. La dirigenza in caso di offerta super potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Iling Junior in questa sessione di calciomercato.

Iling-Junior via dalla Juventus? Le ultime notizie

Alla Juventus nessuno è incedibile. Il messaggio della società è chiaro e vale non solo per Vlahovic e Chiesa ma anche per i giovani talenti come Samuel Iling-Junior che può andare in Premier League in questo calciomercato estivo 2023.