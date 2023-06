Mbappè via dal PSG, i francesi piombano sul sostituto: cifre da record

Cifre da record per la cessione al PSG da parte del Napoli, con i francesi pronti a sostituire così Kylian Mbappè.

Temono il peggio i tifosi partenopei che, dopo il cambio della guida tecnica, potrebbero vedere più cessioni. Non solo quella di Kim, anche un altro dei principali protagonisti dello Scudetto vinto dagli azzurri nel corso della stagione che si è da pochissimo conclusa, potrebbe dire addio.

Un addio con destinazione Paris Saint-Germain, a cifre incredibili, considerando quella che è la potenziale cessione immediata da parte del club della Torre Eiffel, sul cartellino di Kylian Mbappè. Non vuole perderlo a zero, eventualmente, la società transalpina. Pertanto, tutto potrebbe consumarsi nell’immediato in merito all’addio di Mbappè dal PSG e il club sarebbe poi pronto all’assalto per sostituirlo.

Calciomercato Napoli, possibile addio: assalto del PSG

Assalto del PSG per il gran sostituto al posto di Kylian Mbappè. Ha stregato i napoletani, il calcio italiano e mezza Europa, con quanto ha mostrato nell’annata che resterà storica e indelebile per la città partenopea.

Uno dei protagonisti principali di quello che è stato il campionato da sogno del Napoli, può dire addio, come fanno sapere dall’estero.

Perché l’addio di Kylian Mbappè dal PSG sarebbe cosa concreta di fronte a quelle che sono le volontà del fuoriclasse francese, sempre più vicino all’approdo al Real Madrid, squadra che sogna sin da bambino. E con Mbappè ai saluti e Lionel Messi già indirizzato verso l’Inter Miami con annuncio ufficiale, c’è bisogno di un nuovo importante tassello in attacco: è Victor Osimhen, obiettivo numero no per il calciomercato del PSG.

Mercato Napoli, cifre da urlo per la cessione di Osimhen

Secondo quanto riferiscono da Fichajes.com, il Paris Saint-Germain è a caccia di un profilo perfetto per sostituire Kylian Mbappè, oltreché Lionel Messi. L’assalto verso Victor Osimhen non sarà infatti l’unico, ma le cifre sono enormi e soddisferebbero alla grande le richieste del patron Aurelio De Laurentiis.

Perché la base dell’offerta economica, sarebbe legata ad una cifra intorno ai 120 milioni di euro. Una valutazione economica che pareggia quelle che sono le richieste di De Laurentiis, che potrebbe riflettere sulla cessione del nigeriano.

Ultime su Osimhen: c’è un rinnovo in ballo

C’è un rinnovo in ballo, per restare al Napoli. Victor Osimhen, così come Kvaratkhelia, dopo l’annata vissuta in azzurro, potrebbero richiedere un adeguamento di contratto. Il PSG che va a caccia di un sostituto di Mbappè, potrebbe mettersi d’intralcio. De Laurentiis però vorrebbe trattenerli, per dare a Rudi Garcia un team all’altezza per un’altra annata a grandi livelli.