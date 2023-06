L’Inter paga la clausola: sostituirà Skriniar

I nerazzurri hanno già individuato il primo colpo per la difesa, ai saluti Milan Skriniar: l’Inter lo ha già sostituito.

Quando si dice che il calciomercato non dorme mai è proprio la verità. L’Inter ha chiuso il campionato più tardi di tutte le italiane, essendo stata impegnata sabato 10 giugno nella finale di Champions League, ma i propri uomini di mercato erano attivissimi già da prima di quella data. A pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato, sembra infatti che ci sia pronto il primo colpo.

Ci si poteva aspettare che riguardasse la difesa, dove maggiormente la squadra di Simone Inzaghi dovrà fare degli aggiustamenti. Anche tra gli stessi titolari, perché tolti Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, i nerazzurri non hanno un vero centrale e spesso giocano con un terzino come D’Ambrosio o Darmian, posizionato nella difesa a tre. Ecco perché c’è anche una certa fretta.

Lo prende l’Inter: pagata la clausola, è fatta

Fretta di chiudere almeno un’operazione, in casa Inter non si smette di sperare di ricevere qualche segnale d’apertura da parte del Chelsea per Kalidou Koulibaly, magari anche in prestito. Ma per queste trattative ci vuole più tempo ed intanto i nerazzurri hanno pensato a come sostituire subito Milan Skriniar. Lo slovacco partirà tra pochi giorni ed ancora non è detto che non possano farlo anche Stefan de Vrij e Raoul Bellanova.

Basta questo per capire come Piero Ausilio abbia lavorato per molto tempo sottotraccia per arrivare subito al primo colpo. Ai nerazzurri basterebbe pagare la clausola rescissoria, per avere sin da subito il nuovo difensore in casa, ma stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la dirigenza sarebbe riuscita a trovare un accordo con l’altra società per dilazionare i 7 milioni di euro di clausola, in due anni.

Con quella cifra, la squadra di Zhang si assicurerebbe le prestazioni del classe 2000, Yann Bisseck, centrale difensivo dal fisico imponente che gioca con la maglia dell’Aarhus GF, in Danimarca. Nella scorsa Superligaen, il tedesco nato a Colonia, ha giocato per ben 32 volte riuscendo anche a segnare 4 reti stagionali.

Bisseck gioca principalmente da difensore centrale, ma in carriera è stato anche impiegato da centrocampista difensivo davanti alla difesa. 22 anni, alto 1.96, il ragazzo è Nazionale Under 21 tedesca ed in carriera ha già vestito tra le altre, le maglie del Colonia, del Roda JC e del Vitória Guimarães B. Sarà il tecnico Inzaghi, a valutare se questo gigante tedesco sarà già pronto per un posto da titolare.