Svolta a sorpresa: Mou in panchina, il presidente esce allo scoperto

Mourinho ha detto più volte di voler stare alla Roma, ma il suo futuro resta in bilico ed un presidente è uscito allo scoperto.

Il futuro di Mourinho, nonostante la sua conferma di voler continuare con la Roma, resta in bilico e la questione sarà definita sicuramente nelle prossime settimane. Molto difficile un addio nel giro di poco tempo, ma a stagione in corso nulla si può escludere.

Sicuramente Mourinho è molto ambito ed un presidente non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del portoghese. Parole che sembrano anticipare la volontà magari di averlo in panchina nel giro di poco tempo, ma su questo sono in corso riflessioni.

Mourinho in panchina: l’annuncio del presidente

Mourinho ha sposato il progetto Roma per massimo un’altra stagione e per il momento la società si sta muovendo per accontentarlo. Naturalmente, conoscendo bene il portoghese, la strada è assolutamente in salita e per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze sui risultati e per questo motivo l’ipotesi di un addio non è da escludere a prescindere.

Intervistato da AS, un presidente non ha escluso a priori la possibilità di vedere Mourinho in panchina anche se si tratta di una ipotesi abbastanza remota. Infatti, per il Brasile l’obiettivo numero uno è Ancelotti, ma il portoghese della Roma piace ed è molto apprezzato anche dagli stessi giocatori. Questo significa che la porta ad un suo approdo magari nel 2024 non è da escludere anche se, almeno per il momento è davvero prematuro parlarne.

L’obiettivo di Mourinho, come detto in precedenza, è sicuramente quello di fare molto bene con la Roma e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma tutto può succedere e ad oggi non possiamo escludere nulla considerando che il Brasile non ha ancora sciolto i dubbi e per questo motivo la possibilità di andare sulla panchina verdeoro è ancora possibile.

Ultime Mourinho: la Roma ha la precedenza

La Roma ha sicuramene la precedenza per quanto riguarda Mourinho e quindi il Brasile possiamo dire che, almeno al momento, non sembra essere in grado di poter puntare sul portoghese.

Naturalmente la strada è assolutamente tutta da percorrere e non possiamo escludere nulla a priori considerando il fatto che il rapporto tra Mourinho e la Roma è sempre molto al limite. Il Brasile ha intenzione di puntare tutto su Ancelotti, ma il portoghese resta in lizza e vedremo cosa succederà da settembre in poi.