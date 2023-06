Salah, peggio non poteva andare: Klopp è una furia

Mohamed Salah e il Liverpool devono affrontare nuovi problemi, il tecnico Jurgen Klopp non è proprio contento per quanto sta accadendo.

Ci sono tensioni in casa inglese, il mister non ha più tanta pazienza nei confronti della vecchia guardia. Così l’ultima news sull’ala egiziana porta il Liverpool a dover riflettere sul futuro, in maniera concreta.

Il Liverpool è atteso da un riscatto, la mancata qualificazione in Champions League è stato uno smacco importante. Non è semplice in Premier e il Liverpool ha decisamente abbassato l’asticella: il gruppo sembra logoro e ha bisogno di una rivoluzione.

Fra i tanti che probabilmente stanno rendendo di meno c’è senza dubbio Mohamed Salah, un calciatore che è sembrato spesso in procinto di lasciare Liverpool, ma alla fine non si è mai mosso. L’esterno però non sembra andare d’accordo più di tanto con Klopp, l’ultima news non ha messo di certo il buon umore al tecnico tedesco.

Salah assente, problema Liverpool

L’occasione per alimentare il dibattito arriva dalla compilazione dei calendari in Premier League. In Inghilterra sono annunciati con grande anticipo, andando anche a delineare gli orari nonché lo slittamento dei turni. In questo caso, però, è la visione in prospettiva che fa arrabbiare Klopp: perderà Salah per un mese.

Infatti, l’egiziano sarà assente molto probabilmente per tutto il mese di gennaio, sino a metà febbraio. Salah dovrà giocare la Coppa d’Africa, in questo caso sarà l’Egitto che conterà sulla sua verve offensiva. Qualcosa che si era già verificato in passato e che, come sottolinea il Mirror, non piace al club inglese, che vorrebbe avere un maggior potere decisionale.

La contesa africana si giocherà in Costa d’Avorio e porterà così all’assenza di Salah in un momento decisivo tra Premier e coppe. Salah salterà un bel po’ di partite, questo è un bel problema. Klopp non lo avrà per sette gare, di cui almeno quattro in Premier League, le prime fasi in FA Cup e le eventuali semifinali in EFL Cup.

Un problema non da poco, considerando come l’attaccante sia uno dei leader offensivi del Liverpool e di come la squadra renda poco senza il suo esterno. Inoltre, già nel periodo di avvicinamento alla competizione, il calciatore potrebbe “risparmiarsi” durante le gare con la maglia dei reds, scatenando così altre polemiche.