Scollatura profondissima: la Incardona lascia tutti senza fiato

Eleonora Incardona sta letteralmente spopolando sui social network. I contenuti postati principalmente sul proprio profilo Instagram, lasciano senza fiato i suoi followers.

Una scollatura da far girare la testa. Eleonora Incardona fa impazzire con l’ultimo scatto pubblicato sui social. La bella siciliana sta letteralmente spopolando su Instagram, con il suo profilo che conta già 876.000 follower.

La carriera della donna, nata nel 1991, non inizia come giornalista, bensì come modella. Nel 2010, infatti, ha partecipato a Miss Italia, per poi provare anche la carriera come velina. Inizia definitivamente la propria avventura nel mondo del giornalismo sulla rete televisiva di Sportitalia.

Fra gli sport che preferisce maggiormente e che pratica a tempo pieno c’è il golf. Eleonora Incardona, infatti, si definisce a tutti gli effetti una golfer sul suo profilo pubblico. La bella siciliana, inoltre, è molto brava anche con i piedi, come dimostra un video girato qualche tempo fa dove la si vede palleggiare con buona tecnica.

Ma a risaltare è soprattutto la sua bellezza. Come già detto, la siciliana è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove carica contenuti quotidianamente, parlando spesso con i propri follower. A tal proposito, una delle ultime foto caricate ha lasciato a bocca aperta tutti i fan, per via delle sue forme a dir poco perfette.

La Incardona lascia i fan a bocca aperta: la scollatura è da bollino rosso

Eleonora Incardona continua a stupire sempre di più i propri followers su Instagram, con delle foto che lasciano ogni volta senza fiato.

Una degli ultimi scatti non è da meno, visto che ha ottenuto numerosi like e commenti. Nella foto, infatti, possiamo ammirarla con un vestitino corto di colore rosa, con una scollatura sul lato A da lasciare a bocca aperta. A completare il tutto una piccola borsa dello stesso colore, che si abbina alla perfezione con il vestito indossato.

Inutile dire che tale immagine ha scatenato i commenti dei follower, anche con termini abbastanza ‘coloriti’. Per fortuna la maggioranza si è limitata ad ammirare la sua bellezza. Lo scatto, inoltre, ha fatto molto discutere i follower, per via di un abbigliamento che, a loro dire, non sarebbe adatto ad una partita di calcio.

Polemiche a parte, mai assenti sui social, non si può dire che i contenuti pubblicati su Instagram non siano apprezzati dai suoi fan. Eleonora Incardona non ha nessuna intenzione di fermarsi, con i follower già in attesa di un nuovo scatto che possa lasciarli a bocca aperta.