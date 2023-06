Addio Lecce: Umtiti ancora in Serie A, è il colpo di una big

Dopo essere sbocciato in maglia Lione, gli anni al Barcellona non sono stati per niente semplici per un campione del mondo come Samuel Umtiti. I pessimi rapporti con l’ambiente blaugrana e con i vari allenatori hanno infatti costretto il francese a trovare migliore fortuna altrove, e non poteva esistere miglior ambiente di Lecce per rilanciarlo nel calcio che conta.

In maglia giallorossa, infatti, Umtiti ha giocato una stagione da protagonista, dimostrando di poter tornare a giocare ai livelli che gli competono, anche perché se il Lecce oggi è salvo è anche, in parte, per merito suo. Questo non è di certo passato inosservato ad una big di Serie A che, per rinforzare la propria difesa in questo calciomercato, sarebbe intenzionata a puntare sul francese che, fra le altre cose, rappresenta essere un discreto colpo low-cost.

Calciomercato Serie A, colpo Umtiti per una big: le ultime

Nonostante l’ottima stagione in maglia Lecce, complice anche la numerosa presenza dei giocatori in quel ruolo, Samuel Umtiti non ha vita lunga a Barcellona, che nelle prossime settimane si mobiliterà per cederlo nel calciomercato, questa volta a titolo definitivo però, non più in prestito.

Per il club campione di Spagna non sarà impossibile riuscire in questo obiettivo, visto che dopo quanto dimostrato a Lecce Samuel Umtiti ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa, soprattutto in Serie A. Ed è proprio in Italia che il difensore francese, campione del mondo nel 2018, potrebbe finire a giocare nella prossima stagione, paese che lo accolto a braccia aperte quando nessuno lo voleva e che gli ha dato una seconda possibilità in carriera. Questa volta, però, Umtiti girerà gli stadi della Serie A non con la maglia del Lecce ma con quella di big del campionato italiano.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, complice anche il prossimo addio di Milan Skriniar, il difensore francese sarebbe entrato nella lista dei desideri dell’Inter per questo calciomercato estivo. Umtiti rappresenta essere per i nerazzurri un’opportunità, per costi e modalità, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Umtiti-Inter, perché si può: le cifre dell’operazione

Samuel Umtiti rientra nella lista dei nomi che l’Inter starebbe seguendo in questo calciomercato per rinforzare la propria difesa. L’addio di Milan Skriniar obbliga Marotta ed Ausilio a trovare giocatori d’esperienza che possano andare a prendere il posto in rosa dello slovacco, ed a quanto pare l’ex Lecce rappresenta essere una valida opzione, soprattutto da un punto di vista economico.

L’Inter, non avendo grandi possibilità di spesa, vede in Umtiti un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, anche perché si tratterebbe di un’operazione da massimo 4 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt.

Calciomercato: l’Inter segue Umtiti, che resta un sogno del Lecce

L’Inter è al momento il club di Serie A più quotato ad accogliere Samuel Umtiti in questo calciomercato. In Italia, però, forte è la concorrenza del Lecce, che sogna di riabbracciare il francese in estate, anche se per i salentini, per l’appunto, il tutto rimane un semplice sogno, visto che Umtiti ha intenzione di tornare a solcare palcoscenici importanti nella prossima stagione, puntando, perché no, a giocare la Champions League, cosa che all’Inter potrebbe fare.