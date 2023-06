De Gea in Serie A: sarà lui il sostituto dopo la cessione

È dall’estero che svelano il colpo in porta per uno dei club ai vertici della Serie A, nell’imminente calciomercato.

Tra i pali, per sistemare quella che è la situazione in porta dopo le voci di calciomercato che vedono protagonista uno dei principali portieri tra i club in testa alla classifica in Italia, arriverebbe dunque l’estremo difensore spagnolo.

Un’esperienza da separato in casa quella che sta vivendo David De Gea con il Manchester United e, in vista della nuova stagione, potrebbe approdare in Serie A come riferiscono dall’estero, con i media che ne svelano la destinazione.

Calciomercato, colpo De Gea in Serie A: arriva dopo la cessione

Arriverebbe dopo una cessione illustre in Serie A, il nuovo portiere dal Manchester United.

È la scelta tra i pali, quella che sta portando allo spagnolo, che si separerà così dalla squadra di Manchester dopo diversi anni a suo servizio. Una scelta legata al mancato rinnovo con i Red Devils e alla sua voglia di sentirsi importante per il club con il quale firmerà, considerando che anche sotto la nuova gestione tecnica nella Nazionale spagnola, pare aver perso il ruolo da titolare in porta.

Titolare in porta, lo diventerebbe sicuramente in Serie A. David De Gea è un obiettivo di mercato dell’Inter che, se dovesse separarsi da André Onana – che piace proprio in Premier League -, punterà tutto sul suo nuovo portiere, in arrivo proprio dall’Inghilterra al posto del camerunense.

Mercato Inter, ecco De Gea: via Onana, ecco dove giocherà

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato che riguardano David De Gea e il colpo che sarebbe dell’Inter.

Perché i nerazzurri, se dovesse essere confermata la cessione di Onana al Chelsea – che potrebbe rientrare tra l’altro nell’operazione per il riscatto di Romelu Lukaku -, avranno bisogno di un nuovo portiere considerando che Handanovic potrebbe ovviamente non bastare, oltre che non rinnovare.

Ultime Inter, le cifre del colpo De Gea

Toccherà trovare un accordo non per quanto riguarda il cartellino di David De Gea, ma per il suo dispendioso ingaggio. Il colpo dell’Inter, legato a De Gea, sarebbe a costo zero. Ma ovviamente, al centro delle questioni, c’è quella che riguarda l’ingaggio onerosissimo che percepisce allo United. Tra pochi giorni scadrà il suo contratto e sarà alla ricerca del suo nuovo club. Con almeno ancora 3-4 anni di carriera avanti, De Gea potrebbe finire all’Inter con un ingaggio che va dai 6 ai 10 milioni di euro, raggiungibili magari coi bonus.