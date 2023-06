Cannavaro in panchina: firma per una grande piazza

Fabio Cannavaro nella sua, fino ad oggi breve, carriera di allenatore ha sempre dimostrato che se messo nelle condizioni giuste può lavorare e raggiungere gli obiettivi che gli vengono fissati. A Benevento questo non è successo, ma la Strega in questa stagione era difficilmente salvabile, come dimostrato anche dalla retrocessione in Serie C.

Nonostante il fallimento sulla panchina giallorossa, comunque, quanto fatto in Asia ha un valore ed ha dato credibilità al Fabio Cannavaro allenatore che, stando alle ultime notizie, sarebbe ad un passo dal rimettersi in gioco e firmare con uno dei club più importanti della storia del calcio italiano.

Cannavaro torna ad allenare: firma per una grande piazza

La prima esperienza in Italia, da allenatore, per Fabio Cannavaro non è andare come ci si aspettava. In una Benevento in profonda crisi, il capitano campione del mondo nel 2006 non è riuscito a cambiare le sorti stagionali della Strega, anzi, forse ha contribuito a peggiorarle visto che sotto la sua gestione la formazione giallorossa è riuscita a vincere solo 3 partite in 17.

C’è comunque da dire che nulla poteva fare più di questo Cannavaro, che alla fine, voglioso di mettersi in mostra in patria, si è trovato catapultato in un contesto forse più grande di lui e della sua esperienza. Gli errori però fanno scuola, ed è per questo che l’ex Al Nassr ora ha intenzione di scegliere con più calma e lucidità il suo futuro, che sembrerebbe essere ad un passo dalla “definizione”. Stando alle ultime notizie, infatti, nel valzer delle panchine al quale stiamo assistendo in queste settimane, Cannavaro sarebbe uno dei protagonisti principali, visto che l’allenatore italiano sarebbe ad un passo dal firmare per una grande piazza, che tra l’altro lui conosce molto bene.

Stando infatti a quanto riportato da forzaparma.it, con un Pecchia sempre più lontano da Parma, il club di Krause starebbe seriamente valutando il profilo di Fabio Cannavaro per la panchina.

Cannavaro nuovo allenatore del Parma: Pecchia via

Fabio Pecchia potrebbe non essere l’allenatore del Parma nella prossima stagione. Come successe già un anno fa con la Cremonese, l’impressione è che l’italiano possa lasciare la panchina ducale per accasarsi su quella della Sampdoria. Uno scenario, questo, che la dirigenza mai avrebbe immaginato qualche settimane fa, ma alla quale questa si sarebbe comunque preparata.

Stando alle ultime notizie, infatti, con l’addio di Pecchia il Parma potrebbe puntare tutto proprio su Fabio Cannavaro, profilo seguito già nelle scorse settimane ed indicato essere come il migliore al quale affidare il progetto tecnico ducale. L’ex Benevento, però, non è però l’unico allenatore seguito dalla dirigenza emiliana, ma al momento è quello in pole position.

Non solo Cannavaro: ecco chi punta il Parma

Fabio Cannavaro non è l’unico allenatore che il Parma starebbe valutando per il post Pecchia. Stando alle ultime notizie, infatti, anche Filippo Inzaghi è finito nella lista del presidente Krause per la panchina del suo club.