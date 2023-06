UFFICIALE – Roma: ha rinnovato fino al 2027, Mourinho esulta

Ultime notizie di calciomercato sul futuro della Roma e le mosse della società che ha appena chiuso un rinnovo di contratto importante, ha firmato fino al 2027.

La società sta lavorando per dare continuità al progetto giallorosso in vista del futuro. Continuano ad esserci notizie importanti per il club in vista delle prossime stagioni.

Ora è arrivata una nuova notizia importante per i tifosi della Roma che hanno appreso tramite il comunicato ufficiale della società quanto accaduto, si è chiuso un altro accordo importante.

Calciomercato Roma: chiuso un rinnovo per Mourinho

C’era grande ansia per i tifosi della Roma dopo la Finale d’Europa League persa ai rigori contro il Siviglia. Perché con un trofeo non conquistato c’è stata anche la conferma che la squadra non parteciperà alla prossima edizione di Champions League. Una notizia non positiva per i tanti campioni che sono in rosa e per lo stesso allenatore portoghese. Infatti, si è iniziato a parlare tanto della possibilità che la Roma potesse rivoluzionare tutto con l’addio di Mourinho e alcuni dei top calciatori. Ma non è stato così al momento, anzi.

Il calciomercato della Roma sta convincendo eccome fino a questo punto, perché la società ha deciso di voler confermare tutti e difficilmente farà cessioni di livello. Partiranno quei giocatori che non sono ritenuti idonei al 100% per Mourinho che resta ancora in panchina con i giallorossi e grazie a lui arriveranno le conferme di tanti altri giocatori di livello come Dybala, Wijnaldum e altri. Già si è chiuso il rinnovo ufficiale di Smalling e ora è arrivato pure un altro accordo.

La Roma è riuscita a confermare tramite i primi colloqui gran parte della rosa e chiuso anche il primo colpo ufficiale come Aouar a zero. Ne arriveranno anche altri, ma al momento bisognerà aspettare e fare qualche cessione per fare cassa e risolvere gli accordi di FFP con la Uefa.

Roma: Cristante rinnova, è ufficiale

Ora però è arrivato un altro accordo ufficiale, perché la Roma ha rinnovato il contratto di Bryan Cristante fino al 2027. Il centrocampista italiano aveva un contratto precedente in scadenza nel 2024 e ora è arrivato l’accordo del prolungamento per altri anni insieme.

Arrivato nel 2019 ora Cristante è diventato un punto fermo della Roma, ancor di più con Mourinho. Quest’anno ha totalizzato ben 53 presenze con l’allenatore portoghese in panchina, che praticamente quasi mai ha fatto a meno di lui. Le uniche partite saltate sono state quelle per squalifica.

Cristante Roma: i numeri

Cristante con la Roma ha totalizzato 228 presenze, segnato 11 gol e fornito 13 assist. Ora Mourinho e la società hanno deciso di premiarlo per farlo restare quasi a fine carriera in giallorosso. Un segnale positivo per il progetto della Roma che va avanti a gonfie e vele. Il prossimo rinnovo può essere quello di Dybala.