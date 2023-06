Filippo Inzaghi torna in Serie A: Simone gli ‘regala’ un giocatore

Simone e Pippo Inzaghi si sfideranno nella prossima stagione in Serie A, un calciatore dall’Inter potrà essere quello giusto per il riscatto.

I due fratelli sono pronti a ritrovarsi nella massima serie, Simone ha raggiunto la finale di Champions con l’Inter mentre Pippo vuole liberarsi dalla Reggina, dopo una stagione alquanto tribolata in cadetteria.

La stagione 2023-24 potrebbe registrare una nuova lotta in famiglia. I fratelli Inzaghi saranno in Serie A, entrambi in panchina e con la voglia di fare bene. Simone Inzaghi come mister dell’Inter ha tolto tutte le voci di un suo addio con la finale di Champions League giocata molto bene dai suoi ragazzi.

Pippo Inzaghi, invece, è reduce da un campionato importante ma difficile allo stesso tempo con la Reggina. Sta lasciando il club calabrese, alle prese con difficoltà ben più gravose rispetto a quelle del campo, ed è pronto a un nuovo approdo in Serie A. Un acquisto di benvenuto arriverà direttamente dall’Inter.

Pippo Inzaghi in Serie A con un colpo

Nelle ultime ore è emersa un’ipotesi importante per il futuro di Pippo Inzaghi. Una piazza calorosa per mostrare di essere un allenatore decisivo anche in Serie A e non soltanto in cadetteria: il Lecce punta Pippo Inzaghi in caso di addio a Marco Baroni.

Una situazione ancora incerta è quella in casa pugliese, il tecnico della salvezza non è ancora sicurissimo al 100% di rimanere, tutto dipenderà un po’ dalle scelte in sede di mercato. Scelte che coinvolgerebbero Inzaghi con una sorta di “regalo” dal fratello: Martin Satriano arriverebbe in prestito dall’Inter.

La punta uruguaiana sarebbe il primo colpo per la prossima stagione, un ragazzo su cui fare affidamento per la prossima stagione. È un attaccante che svaria su tutto il fronte offensivo e che con Filippo Inzaghi potrebbe maturare anche in zona gol, diventato negli ultimi tempi un suo problema.

L’Inter vuole far maturare il sudamericano e la pista leccese sembra quella giusta, considerando come i giallorossi abbiano bisogno di innesti offensivi. Una duplice situazione che potrebbe sbloccarsi presto. Pippo Inzaghi punta la Serie A, dopo le esperienze con Milan e Benevento sa che un’altra chance va ponderata per bene.

A Lecce c’è una garanzia su tutte, Pantaleo Corvino permetterà al tecnico di lavorare al massimo senza alcuna distrazione e con una rosa di qualità, anche se formata da tanti giovani e sconosciuti. La salvezza di questa stagione insegna però come a Lecce tutto è possibile, anche affiancare un campione del mondo (Umtiti) a un centrale convocato dalla Nazionale (Baschirotto).