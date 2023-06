Monchi all’Aston Villa, subito affare con la Juve

L’arrivo di Monchi come direttore sportivo dell’Aston Villa muove anche il mercato della Juventus con una cessione inattesa.

Il nuovo ds della squadra inglese punta la Serie A, dopo l’esperienza con la Roma sa come il campionato italiano possa regalare giocatori importanti e adatti a una squadra come l’Aston Villa, che punterà, con decisione, alla vittoria della Conference League.

Il mercato comincia a prendere le forme giuste, sono tanti gli organici che saranno rivoluzionati. Non sono solamente le squadre italiane a stravolgere le loro rose, ma anche quelle all’estero. Lo storico Aston Villa riparte da Monchi come ds, l’ex giallorosso è pronto a cambiare volto alla squadra.

Dopo il settimo posto in Premier League si punta con decisione a un salto di qualità importante, che possa ridare forza a una squadra che ha fatto la storia negli anni Ottanta. Per fare ciò servono colpi di grande esperienza, un elemento della Juve è pronto per la Premier con un blitz del tutto inatteso dai tifosi bianconeri.

Dalla Juve all’Aston Villa, le ultime

La Serie A offre sempre buone occasioni per chi ha soldi da spendere e le squadre inglesi di certo non lesinano sforzi economici. Monchi si ritrova con una cassa importante, la qualificazione in Conference League è solo l’antipasto. La squadra inglese giocherà la terza coppa europea con il chiaro obiettivo di vincerla e per fare ciò servirà un uomo a centrocampo e che possa dare i giusti ritmi alla squadra. Monchi punta Arthur di rientro alla Juventus, un affare che sarà facilitato dai bianconeri.

Monchi punta Arthur di rientro alla Juventus, un affare che sarà facilitato dai bianconeri. Il brasiliano è rientrato dal prestito dal Liverpool e non è stato riscattato, Klopp non ha trovato in lui quel regista adatto a far girare la squadra con il gegenpressing.

Musica diversa invece quella dell’Aston Villa, che gioca un calcio anche più compassato dove Arthur potrebbe dire con decisione la sua. L’Aston Villa vuole il prestito di Arthur, la Juve invece deve liberarsi di un calciatore che pesa terribilmente sul bilancio societario. Il brasiliano ha deluso in Italia, scartato da tutto l’ambiente bianconero.

Non è stato adatto per Pirlo, mentre Max Allegri lo ha subito scartato, senza dargli alcuna chance. L’Aston Villa punta al prestito con diritto di riscatto, poi fissato a 32 milioni di euro. Una cifra che appare spropositata, ma va considerato come pesi a bilancio dei bianconeri dopo lo scambio con Pjanic nell’estate del 2020: una delle topiche più clamorose degli ultimi tempi, da cancellare quanto prima.