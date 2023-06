Serie A, svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore, è fatta

By

La prossima stagione è alle porte, ma sono ancora tante le panchine di Serie A alla ricerca di certezze in merito al loro futuro. Il valzer degli allenatori si sta infatti prendendo la scena in queste settimane, e l’impressione è che questi discorsi potranno andare avanti ancora per un pò di tempo, visto che ci sono da risolvere ancora parecchie questioni.

Questi scenari, però, non vedranno direttamente coinvolto un club di Serie A che, dopo le tante notizie che si sono intercorse in queste settimane, ha alla fine preso una decisione importante, individuando l’allenatore al quale affidare la panchina nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie, addirittura, fra le parti si sarebbe anche raggiunto un accordo, quindi si potrebbe parlare di operazione praticamente chiusa.

Serie A, svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in Serie A. Delle 20 squadre che parteciperanno al prossimo campionato non tutte sanno ancora quale tecnico le guiderà, anche perché sono tanti i nomi importanti che intrigano le diverse società che, comunque, hanno intenzione di avviare un nuovo progetto tecnico con gente scelta ed indicata idonea a perseguire gli obiettivi e le ambizioni della squadra.

Nelle ultime ore, però, si è arrivata ad una svolta importante per la panchina del club italiano che, dopo lo scossone delle scorse settimane, con l’addio improvviso del tecnico precedente, ha immediatamente individuato a chi affidare la squadra nella prossima stagione. La scelta non è stata affatto semplice, visto che sono stati sondati diversi profili, ma alla fine la dirigenza ha optato per quell’allenatore che più si avvicina alle idee di calcio ed ambizioni del club.

Stando dunque a quanto riportato da SkySport, è veramente questione di tempo prima che Eusebio Di Francesco venga ufficializzato come nuovo allenatore del Frosinone. L’ex Verona è dunque pronto a guidare i ciociari alla salvezza, a due anni dalla sua ultima esperienza in panchina in Serie A.

Di Francesco-Frosinone: accordo totale ad un passo, le ultime

A breve inizierà l’era di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Frosinone. Stando infatti a quanto riportato poche ore fa da SkySport, i dialoghi iniziati pochi giorni fa fra l’allenatore italiano ed il club ciociaro sembrerebbero essere giunti alle battute finali, viste le importanti novità registrate in questi giorni.

A suon di contatti e telefonate, il Frosinone ha a piccoli passi convinto Eusebio Di Francesco, con il quale l’accordo totale è praticamente ad un passo. La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Di Francesco nuovo allenatore del Frosinone: ufficialità a breve

In giornata è attesa l’ufficialità del Frosinone per quanto concerne Eusebio Di Francesco, che ripartirà dunque dal Lazio dopo l’ultima esperienza targata 2021. In Ciociaria il tecnico italiano rincontrerà Angelozzi, suo vecchio collaboratore ai tempi del Sassuolo, col quale i risultati raggiunti sono rimasti sotto gli occhi di tutti.