Calciomercato, riecco Mauro Icardi in Serie A: svelata la destinazione

Svelata la destinazione, a sorpresa, in merito al ritorno di Mauro Icardi in Serie A.

Nel corso della serata è stata svelata la notizia di calciomercato sull’ex capitano dell’Inter ed ex PSG, Mauro Icardi. Con la sua voglia di tornare in Italia per sentirsi protagonista assoluto come fu al club nerazzurro, ecco la possibile destinazione per centravanti argentino.

Vuole ritrovare la Nazionale, con l’occasione che si è perso in Qatar di vincere la Coppa del Mondo da protagonista con l’Argentina, e per farlo dovrà tornare a competere ad alti livelli, magari tornando proprio in Serie A.

Calciomercato Serie A, riecco Mauro Icardi: la destinazione

Il calciomercato in Serie A, torna a vedere protagonista ancora una volta, Mauro Icardi.

Il centravanti ex Inter, nato a Rosario, non resterà in Turchia secondo quanto riferito in giornata. Ma l’addio al Galatasaray non sarà per far ritorno al PSG dove ha già l’armadietto svuotato e chiuso, sarà permanenza in Europa con destinazione Italia.

Perché secondo quanto riferito in giornata, è proprio in Serie A che vivrebbe il suo futuro: Mauro Icardi è un obiettivo concreto della Juventus che, per ripartire, andrebbe verso il colpo low cost legato al bomber argentino.

Mercato Juventus, ecco Icardi: colpo a sorpresa, ci sarà un addio

C’è da capire cosa accadrà in attacco per la Juventus, considerando non solo quello che è il possibile addio di Vlahovic – che vedrebbe di conseguenza Icardi come titolare al suo posto -, ma anche sulla posizione di Arkadiusz Milik, dopo il mancato riscatto dal Marsiglia.

In ogni caso, in serata, è arrivata la notizia legata all’approdo di Mauro Icardi alla Juventus, direttamente ai microfoni di RadioRadio, da parte di Damascelli. Come nuovo centravanti del club bianconero, con possibile cessione in attacco considerando anche quella che è la presenza di Moise Kean e Kaio Jorge.

Ultime Juventus, le cifre del colpo Icardi: c’è anche concorrenza

C’è anche concorrenza, in Serie A, per Mauro Icardi. Ma il colpo risulta low cost, considerando che non è più uno degli oggetti pregiati tra i bomber in Europa, nonostante l’importanza che avrebbe comunque ancora in Serie A, da numero nove di un club ai vertici del calcio in Italia. Oltre alla Juventus, su Icardi, risulta esserci il Milan.

Entrambi i club italiani però sono avvisati, non c’è volontà da parte del PSG di cederlo nuovamente in prestito, bensì con l’addio a titolo definitivo. Per arrivare a Icardi, la Juventus dovrà mettere sul piatto una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.