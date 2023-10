Ibrahimovic diventa dirigente: l’indizio che conferma tutto

By

Dopo l’addio al calcio giocato Zlatan Ibrahimovic è pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, non da giocatore ma da dirigente sportivo questa volta.

Lo svedese ha infatti sempre manifestato la voglia di poter un domani sfruttare la sua esperienza per diventare decisivo anche a livello dirigenziale.

Dopo mesi di riflessioni, Ibrahimovic ha finalmente scelto dove iniziare questa avventura, come confermato anche dall’indizio che vede direttamente coinvolto il dirigente di una delle squadre più forti e blasonate del campionato italiano. Le prossime potranno dunque essere giornate decisive per definire il futuro dello svedese, che dopo quattro mesi è pronto a tornare ad essere nuovamente protagonista nel calcio.

Ibrahimovic diventa dirigente: ecco dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’addio al calcio giocato è pronto ad intraprendere un’inedita esperienza nel mondo del calcio. Stando alle ultime notizie, infatti, lo svedese sarebbe in procinto di diventare dirigente sportivo.

L’anno sabbatico preso da Zlatan sembra dunque declinare presto verso un ritorno non troppo lontano, e gli indizi di queste ultime settimane lo hanno indirettamente confermato. L’ultimo di questi è arrivato proprio nella giornata di oggi, quanto l’eterno campione svedese è stato intercettato a pranzo in un ristorante di Milano con l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.

A riportarlo è stato Sportmediaset, che ha svelato come questo incontro fosse tutt’altro che informale, considerato il fatto che diversi indizi portano a pensare che Zlatan Ibrahimovic possa davvero tornare al Milan, non da giocatore ma da dirigente per l’appunto.

Ibrahimovic torna al Milan: Furlani conferma

Ibrahimovic ed il Milan sono pronti a tornare insieme. L’incontro di oggi a Milano è stato solo l’ultimo degli indizi che portano a pensare che lo svedese possa davvero diventare un nuovo dirigente del diavolo.

A confermarlo è stato lo stesso Giorgio Furlani qualche giorno fa, che ai microfoni di Mediaset Infinity ha detto: “Ibrahimovic in società? E’ una leggenda del club, quindi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà“.

Milan: Ibrahimovic potrebbe dare una marcia in più

La mossa Ibrahimovic ha un secondo fine ben preciso del Milan, che ha intenzione di affiancare a Stefano Pioli un valore aggiunto per dare una marcia in più già da questa stagione al diavolo, i cui obiettivi sono chiari agli occhi di tutti.

Ed è per questo che si stanno intensificando gli incontri fra i vertici societari del Milan e lo svedese, nella speranza che preso la leggenda rossonera possa convincersi di poter essere decisiva anche a livello dirigenziale all’interno di una squadra che, senza troppi problemi, potremmo dire essere rinata grazie a lui.