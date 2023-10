Juventus: Pogba rescinde, ha già un nuovo club

Pogba rescinde, ultimissime sul futuro del centrocampista della Juventus: ecco l’annuncio riguardo l’addio anticipato ed il suo nuovo club.

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus con l’annuncio della nuova positività al doping di Pogba. Le controanalisi hanno confermato tutto: adesso il centrocampista francese rischia, oltre ad una maxi squalifica, anche un addio anticipato dal club bianconero. Nel contratto è presente una clausola che permette ai bianconeri di chiudere anticipatamente il rapporto: ecco la strategia di Cristiano Giuntoli che, intanto, studia anche l’alternativa al Polpo da prendere nel corso della prossima sessione di calciomercato in programma a gennaio 2024.

C’è il derby da preparare ma la notizia di giornata in casa Juventus è la positività al doping di Pogba. Nelle controanalisi, infatti, il centrocampista è risultato ancora positivo. Cosa succederà adesso? Cosa prevede il contratto di Pogba? Ecco tutte le risposte sui quesiti di molti tifosi della Juve che, in queste ultime ore, hanno intasato i social chiedendo spiegazioni riguardo il futuro alla Juventus di Pogba.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Paul Pogba, le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, la conferma delle controanalisi inguaiano il centrocampista francese. Pogba, risultato positivo al doping dopo Udinese Juventus del 20 agosto, rischia una squalifica che va dai 2 ai 4 anni. Una vicenda assai complessa che va a compromettere del tutto la carriera del giocatore, che era tornato in bianconero per lasciare un segno indelebile. E, invece, l’esperienza 2.0 con la maglia della Juventus è da dimenticare.

Con la squalifica per doping di Pogba il suo futuro non sarà più alla Juventus: probabile, infatti, una presa di posizione da parte del club con Giuntoli pronto ad intervenire e a rescindere anticipatamente il contratto del centrocampista Pogba. E’ questa l’ipotesi più attendibile con il giocatore che potrebbe proseguire da solo la battaglia con il Tribunale Nazionale Anti Doping che dovrà decidere in merito alla squalifica.

Intanto, se dovesse scattare la rescissione Pogba dopo la Juventus può andare in Arabia Saudita: il francese ha già pronta una nuova destinazione nella Saudi Pro League, che già l’ha cercato la scorsa estate. Ovviamente, tutto dipenderà dalla squalifica che determinerà anche il futuro di Pogba che, addirittura, nel caso più estremo, può salutare anzitempo il calcio giocato.

Calciomercato Juventus: Pogba in Arabia, il sostituto può arrivare dalla Serie A

Il ds della Juventus Giuntoli è stato chiaro anche con Allegri riguardo il possibile sostituto di Pogba, che può rescindere e poi finire in Arabia Saudita. Il giocatore che sarà acquistato dai bianconeri, nella session invernale di gennaio 2024, sarà un acquisto sostenibile e in linea con gli obiettivi della nuova società. Nessun big, ma un giovane di prospettiva e di qualità. I nomi sono sempre gli stessi: da Thuram del Nizza a Diarra dello Strasburgo, passando per le piste italiane come Samardzic o Colpani che possono andare alla Juventus e sostituire Pogba.