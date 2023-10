L’ex obiettivo del Napoli va in Qatar: firma ufficiale

Il tecnico era finito nella lista azzurra già prima dell’arrivo di Spalletti. Ora vola in Medio Oriente per una nuova avventura.

Il suo nome finì in orbita Napoli dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Ma la dirigenza azzurra scelse di puntare su un allenatore con più esperienza nel campionato italiano, un tal Luciano Spalletti, che in seguito avrebbe regalato al popolo partenopeo uno scudetto atteso ben 33 anni.

Il suo nome è poi finito nuovamente nei radar di De Laurentiis la scorsa estate, quando Spalletti ha deciso di congedarsi perché convinto di non poter replicare la storica annata appena conclusa. Anche stavolta, però, il matrimonio non si è concretizzato, con Rudi Garcia che ha raccolto l’eredità del toscano sedendosi sulla panchina dei campioni d’Italia.

Ciononostante, qualche voce di un suo possibile approdo all’ombra del Vesuvio è circolata fino a pochi giorni fa, in virtù delle difficoltà palesate dall’ex Roma nelle fasi iniziali della stagione. Ancora niente da fare, dato che il francese è riuscito a togliersi dai guai ridando alla squadra quella brillantezza palesata fino a pochi mesi fa. Insomma, verrebbe da dire che le strade di Christophe Galtier e del Napoli sembrerebbero proprio non volersi incontrare. E nelle ultime ore è arrivata una notizia che lo conferma.

Christophe Galtier, dall’ipotesi Napoli al Qatar: ecco chi allenerà

L’esperto di mercato di Sky, Fabrizio Romano, ha infatti riferito che Galtier volerà in Qatar per vestire i panni del nuovo allenatore dell’Al-Duhail. La squadra, attualmente allenata da Hernan Crespo, è reduce da un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative.

Contrassegnato dal magro bottino di 10 punti nelle prime 5 giornate di campionato e di 1 punto nelle prime due partite della fase a gironi della Champions League araba. C’è bisogno di un immediato cambio di rotta e il club pare abbia deciso di fare all-in sul bravo tecnico francese.

La notizia relativa all’approdo di Galtier in Qatar è avvalorata dal fatto che, stesso in queste ore, RMC Sport ha affermato che Crespo sarebbe in procinto di fare il proprio ritorno in Argentina, trasferendosi alla corte del Racing Club.

Facendo due più due, tutto lascia presagire che l’ex allenatore del Lille – dopo aver rifiutato il corteggiamento del Marsiglia nella scorse settimane – sarà il nuovo condottiero della squadra qatariota in cui milita Philippe Coutinho. Staremo a vedere se riuscirà ad ottenere risultati degni della sua fama.