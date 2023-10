Pallata contro l’arbitro: arriva la squalifica immediata

Clamoroso quanto accaduto sui campi da tennis, dove arriva la squalifica immediata dopo la pallata contro l’arbitro, ecco cosa è successo.

Episodio singolare quello avvenuto a Shangai, dove un tennista ha vanificato una grande opportunità di andare avanti nel suo percorso, a causa di un gesto antisportivo, poi severamente punito con la squalifica dello sportivo.

Stiamo parlando di Marc Polmans, reo di aver reagito nel peggiore dei modi durante le fasi finali dell’incontro in cui era opposto ad un avversario italiano nelle qualificazioni del torneo cinese.

Si tratta di Stefano Napolitano, il quale ha assistito incredulo, insieme al pubblico sugli spalti, all’episodio, traendone indirettamente vantaggio, vista la decisione presa da parte del giudice di sedia. Andiamo a capire come si sono svolti gli eventi.

Gesto shock: arriva la squalifica immediata

In questi giorni splendidi per il tennis italiano, con il successo di Jannik Sinner a Pechino nella finale avvincente contro Medvedev; sempre in Cina, ma a Shangai, si sono svolte le qualificazioni per approdare al torneo 1000 Atp, in modo tale da completare il main draw.

Nell’ultimo turno di qualificazione, Polmans ha affrontato Napolitano in un incontro serrato e deciso dai tie-break: nel primo parziale aveva avuto la meglio l’australiano, ed anche nel secondo set era avanti 6-5 con la possibilità di chiudere con il match point in proprio favore.

Un suo errore a rete non gli ha permesso di chiudere la sfida, ma con la possibilità ancora di poterla spuntare ai vantaggi, lì è però avvenuto il fattaccio e la sua reazione è stata a dir poco scomposta: il tennista ha infatti scagliato la pallina in modo violento, colpendo in modo involontario il giudice di sedia.

Il quale non ci ha pensato molto, prendendo la decisione di squalificarlo in modo diretto e comportandone il suo ko a tavolino. Al tabellone di Shangai accede dunque Stefano Napolitano, dove affronterà al primo turno il kazako Zhukayev. Per il tennista di Biella una grande opportunità in un torneo 1000, oltre alla possibilità di salire nella classifica ATP al numero 252, anche se distante 100 posizioni dal suo best ranking.

Al contrario, brutto gesto e grande ingenuità da parte di Polmans, costretto ad abbandonare ogni speranza di accedere al main draw dell’Open in terra cinese, quando era ormai ad un passo dal poterci entrare.