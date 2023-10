Serie A: Sottil al capolinea, pronto il sostituto

Il futuro di Andrea Sottil dopo il pareggio contro l’Udinese sembra essere ormai segnato. Il sostituto è ormai pronto.

Per Andrea Sottil queste potrebbero essere le ultime ore da allenatore dell’Udinese. Il pareggio a reti bianche con l’Empoli sembra segnare la fine della storia, ma naturalmente si attendono delle novità ufficiale.

La strada sembra essere ormai segnata e l’Udinese ha già trovato il sostituto di Sottil. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità molto importanti. Naturalmente la sosta consentirà magari di prendersi qualche giorno in più prima di sciogliere tutti i dubbi.

Serie A: Sottil verso l’esonero, ecco chi arriva al suo posto

Per il momento l’Udinese non ha comunicato decisioni ufficiali, ma tra i tifosi inizia ad esserci un vero e proprio malcontento e c’è assolutamente bisogno di un cambio di passo per non rischiare di gettare via un lavoro iniziato tanto tempo fa. Naturalmente lo stesso discorso va fatto per l’Empoli, ma Andreazzoli è appena arrivato e avrà altre possibilità importanti per salvaguardare il suo posto.

Discorso diverso, invece, per Sottil, che sembra essere arrivato ormai al capolinea e non è da escludere che si possa procedere già nelle prossime ore ad un esonero. Sono diversi i nomi accostati al club bianconero, ma l’Udinese potrebbe puntare sulla voglia e sul riscatto di Leonardo Semplici. Il tecnico toscano potrebbe decidere di aspettare la Salernitana, ma il nome resta comunque in corsa. I ragionamenti ancora non sono conclusi e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Di certo Sottil spera in una permanenza, ma per il momento sembra essere una ipotesi non semplice da concretizzarsi. Di certo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire il futuro del tecnico.

Udinese: Semplici possibile sostituto di Sottil

Leonardo Semplici è candidato a sostituire Andrea Sottil sulla panchina dell’Udinese. I nomi in corsa son anche di Giampaolo, Gotti e Cioffi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Di certo presto i bianconeri dovranno prendere una decisione molto importante per il futuro del club friulano.