Ribaltone Mancini: esonero deciso, pronto il sostituto

Il futuro di Roberto Mancini potrebbe essere già lontano dall’Arabia Saudita. E la strada per il sostituto è già segnata.

Roberto Mancini e l’Arabia Saudita: due strade che potrebbero separarsi molto presto. Il commissario tecnico, infatti, non ha assolutamente convinto ed ora la Coppa d’Asia rappresenta un passaggio importante.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’Arabia Saudita potrebbe già esonerare Mancini in caso di un nuovo flop e la strada per il sostituto sembra essere segnata. Naturalmente bisogna aspettare le prossime settimane per avere delle maggiori certezze su una vicenda che potrebbe dare vita ad un nuovo puzzle per quanto riguarda le panchine.

Arabia Saudita: Mancini verso l’esonero, ecco chi arriva al suo posto

Arrivato in Arabia Saudita a settembre con l’obiettivo di fare bene, l’inizio per Mancini non è stato assolutamente positivo ed ora l’ipotesi di un esonero non è da escludere. La Coppa d’Asia sembra rappresentare uno snodo cruciale oltre naturalmente alle qualificazioni per i Mondiali 2026. Se i risultati saranno ancora questi, allora a quel punto non possiamo escludere un suo addio considerando che, almeno per il momento, non c’è ottimismo per questo inizio.

E l’esonero di Mancini porterebbe l’Arabia Saudita a bussare alla porta di Mourinho. Il tecnico della Roma, attualmente in scadenza con i giallorossi, non ha mai chiuso la porta ad un passaggio in questo calcio e l’occasione potrebbe arrivare al termine della prossima stagione. Per il momento si tratta di una ipotesi considerando che non c’è nessun contatto in corso. Ma il futuro dell’attuale ct inizia a traballare e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Mourinho è pronto a dire di sì, ma prima bisogna capire il destino di Mancini. Quindi da gennaio si avrà un quadro molto più chiaro sul futuro della panchina araba.

Ultime Mourinho: l’Arabia Saudita è una possibilità

Con l’esonero di Mancini, l’Arabia Saudita potrebbe andare con forza su Mourinho. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che il tecnico della Roma è in scadenza e per il momento non sembrano esserci chance di rinnovo con i giallorossi. Poi naturalmente il campionato è lungo e può ancora succedere di tutto. Per questo motivo non ci resta che aspettare per capire se ci sarà un nuovo cambio di allenatori.