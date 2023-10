Juventus, caso scommesse: Corona accusa anche un allenatore

By

Ultimissime sul caso scommesse che riguarda anche la Juventus. Dopo Fagioli, Corona accusa anche un altro.

Si alimentano le voci riguardo la questione scommesse. Questa volta Fabrizio Corona, attraverso il suo sito dillingernews.it, attacca e accusa anche un allenatore. Ecco nuovi aggiornamenti su questo argomento che rischia di creare nuove polemiche attorno alla Juventus.

E’ di poco fa la notizia relativa alla squalifica di sette mesi per Nicolò Fagioli. Il centrocampista ha ricevuto il pieno appoggio da parte della società che continuerà a supportare il 21enne che dovrà superare la ludopatia attraverso degli incontri specifici. Intanto, Fabrizio Corona non perde l’occasione e attacca anche un allenatore di Serie A sempre sul caso scommesse.

Fabrizio Corona accusa l’allenatore, nuovo caso scommesse alla Juventus?

“Massimiliano Allegri gioca al casinò”, così Fabrizio Corona che ha pubblicato un video di una telefonata con una sua fonte. Durante la conversazione è spuntata fuori anche la foto del tecnico della Juventus al casinò di Montecarlo.

Il re dei paparazzi, al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo per l’inchiesta sulle scommesse, prende di mira l’allenatore della Juve Allegri etichettandolo come scommettitore.

“Ovviamente, non è reato scommettere legalmente ma – come sottolineato da Corona e dal suo sito – come fa un uomo di 56 anni parlare di ludopatia quando è capace di giocarsi migliaia di euro al casinò?”.

Allegri e il vizio delle scommesse, Corona riprende una vecchia segnalazione della Polizia

Allegri non è coinvolto nel calcio scommesse. L’accusa di Corona e del suo sito riguardo la morale “che il tecnico non può fare nè a Fagioli e neanche ad altri protagonisti di questa vicenda visto che, anche lui, è uno scommettitore”. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Livorno, nel 2019, aveva indagato su una serie di bonifici di migliaia di euro. La questione all’epoca fu chiarita. Adesso torna di moda con Corona che accusa Allegri di questo vizietto delle scommesse che, anche se regolari e lecite visto che ognuno può farlo, è un’attitudine nel mondo del calcio.

La foto di Allegri a Montecarlo, nuova polemica di Fabrizio Corona

Argomento scottante quello che riguarda le scommesse. Questa volta Fabrizio Corona, insieme ad una sua fonte, racconta dei particolari su Massimiliano Allegri che è stato immortalato al casinò di Montecarlo. Il video è uscito sui profili social e su telegram del re dei paparazzi. Non c’è alcun reato, visto che Allegri ha scommesso legalmente. “Era ad un tavolo di Montecarlo, giocava tantissimo – svela la fonte nel video di Corona -. Quanto? Ha vinto una puntata da 30mila. Poi ha dato 3mila in contanti ad un suo amico per fargli prendere altre fiches”.