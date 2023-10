Effetto domino su Morata: bomber da 30 milioni

Morata si sta togliendo numerose soddisfazioni all’Atletico Madrid ma il suo futuro resta un rebus. Effetto domino in arrivo

Negli scorsi mesi era stato ad un passo dal lasciare, ancora una volta, la Spagna con possibili destinazioni in Italia (Milan, Juventus e Roma) e nell’Arabia Saudita. Alla fine, però, ha prevalso la voglia di rimanere in biancorosso e provare a sollevare al cielo un trofeo insieme ai propri compagni. Una decisione, questa, rivelatasi quanto mai soddisfacente fino a questo momento alla luce delle ottime prestazioni offerte in campo. Il futuro di Alvaro Morata, in ogni caso, rimane un rebus di difficile soluzione.

L’Atletico Madrid, di recente, ha provveduto a fargli firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero e spingerlo a dare sempre il massimo. Fiducia che il 31enne sta ripagando nel migliore dei modi: 8 gol in 11 presenze complessive di cui 5 in Liga e 3 in Champions League. Ottimo il rapporto con il tecnico Diego Simeone il quale, non a caso, lo ha sempre schierato dal primo minuto (ad eccezione della gara contro il Betis dove si è accomodato in panchina).

Eppure, come detto, le parti potrebbero separarsi al termine dell’attuale stagione. I Colchoneros, infatti, sono alla ricerca di un centravanti più giovane: il mirino, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, è finito su Artem Dovbyk di proprietà del Girona attualmente primo in classifica in coabitazione con il Real Madrid. L’ucraino, prelevato in estate dal Dnipro, si è ambientato subito nella nuova realtà diventando il principale terminale offensivo della squadra allenata da Michel.

Morata, effetto domino tra 30 milioni: la strategia dell’Atletico

Il 26enne, in particolare, in 10 apparizioni è andato a segno 5 volte mettendo a referto pure 2 assist per i compagni. Un ottimo bottino, a cui va poi aggiunta la rete rifilata al Panathinaikos nel match di qualificazione alla Champions. Il profilo di Dovbyk piace molto all’Atletico Madrid, che ha quindi iniziato a valutare l’idea di finanziare il suo acquisto (30 milioni) con i proventi della cessione di Morata, ritenuto non del tutto imprescindibile dal club.

Il rientro nel Belpaese appare possibile: ad attenderlo, come spiega il sito spagnolo, ci sarebbe proprio la Juventus che, più avanti, dovrà valutare le posizioni di Federico Chiesa (in scadenza nel 2025) e di Dusan Vlahovic, ancora seguito dal Chelsea. I biancorossi ci pensano. Il prezzo dell’ucraino è alto ma facendo partire Morata il colpo diventerebbe realtà.