Juve, no allo svincolato: cosa è successo

La Juventus si guarda intorno per la prossima sessione di calciomercato e spunta anche il nome di un grande ex svincolato. La situazione però è difficile

Non ci sono troppi margini d’errore per la Juventus, che è chiamata ad inanellare risultati importanti per alimentare una classifica che per il termine della stagione dovrà segnare il ritorno in Champions della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Vlahovic e soci hanno iniziato col piede giusto, pur senza offrire sempre un gioco particolarmente spettacolare che ha raccolto non poche critiche. Al netto di tutto non sono mancate anche problematiche impreviste come le squalifiche di Pogba e Fagioli, che hanno ridotto le scelte possibili a centrocampo dello stesso Allegri.

A gennaio quindi la sessione di calciomercato dovrebbe arrivare in aiuto dell’allenatore toscano con qualche rinforzo, mentre nell’ultimo periodo è spuntato anche un nome dagli svincolati, seppur per un ruolo completamente differente. Si tratta di Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano con anche un passato molto apprezzato alla Juventus dai tifosi, che non lo hanno mai dimenticato per la sua velocità e la sua grande qualità nell’uno contro uno.

L’ex Bayern ha avuto modo di vivere un’esperienza ai Los Angeles Galaxy da poco al tramonto, con il penultimo posto in Western Conference. Costa va a chiudere quindi il suo contratto con 4 gol e 7 assist nell’ultima annata in MLS, senza soddisfazioni di squadra.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ci riprova ma resta difficile: c’è freddezza sul brasiliano

Douglas Costa è stato quindi anche accostato ad un eventuale ritorno a zero alla Juventus, anche in virtù delle sue recenti parole a ‘TuttoJuve’: “Oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta”.

Nonostante il grande ed evidente amore del brasiliano per la Juventus la pista bianconera non sembra scaldarsi più di tanto in quanto la società piemontese al momento sia a caccia di profili differenti. La Juve cerca un calciatore che possa incrementare la pericolosità offensiva del centrocampo, dunque differente rispetto al ruolo da esterno puro di Douglas Costa.

Il fenomenale laterale verdeoro classe 1990 con la maglia bianconera in totale ha messo a referto 103 presenze con 10 gol e ben 21 assist. Qualche infortunio di troppo nel corso della sua militanza a Torino ma tanta qualità al servizio della squadra prima di continuare la sua carriera tra Bayern, Gremio e Galaxy.