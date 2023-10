Scambio Juve-Fiorentina: i tifosi restano di sasso

La Juventus è pronta ad imbastire una clamorosa operazione di scambio: può decollare l’affare con la Fiorentina

Gli ultimi due anni per la Juventus non sono stati semplici. In campo la squadra ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative, con Massimiliano Allegri accerchiato dalle critiche.

I tifosi non hanno lasciato scampo all’allenatore toscano che, un po’ per il gioco tutt’altro che spettacolare un po’ per i successi delle milanesi e poi del Napoli, non ha potuto rispondere a dovere sul campo. Da qualche settimana, però, la musica in casa Juventus sembrerebbe essere decisamente cambiata. Il rendimento della ‘Vecchia Signora’ è stato più costante e adesso la zona Scudetto è veramente vicinissima per gli uomini di Allegri.

È chiaro che ci sarà da lottare e sudare a lungo ma la strada imboccata pare essere quella giusta. A maggior ragione visto il ‘vantaggio’ sulla concorrenza di non avere impegni al di fuori dall’Italia durante la settimana: così la Juve potrà concentrarsi interamente sul campionato. Adesso, con largo anticipo sulle prossime sessioni di calciomercato, le attenzioni della dirigenza torinese sono già proiettate verso quelli che saranno gli obiettivi in entrata.

Potenziare una rosa che nei prossimi mesi perderà sia Pogba che Fagioli per squalifica è certamente una priorità di Cristiano Giuntoli. Ma l’ex dirigente del Napoli guarda ancora più lontano per un grandissimo colpo che può arrivare direttamente da Firenze.

Nuovo colpo da Firenze: scambio estivo con Commisso

Nonostante le punzecchiature a distanza soprattutto da parte del presidente Commisso, la storia ci insegna che sono stati diversi – e illustri – gli affari di mercato sull’asse Torino-Firenze. La storia, in vista dell’estate 2024, pare in procinto di ripetersi: un nome su tutti è il sogno di Giuntoli.

Si tratta di Nikola Milenkovic, talentuoso centrale serbo che in diverse occasioni è stato accostato ai colori bianconeri. Difensore duttile, in grado di giocare anche da terzino e che piace tantissimo allo stesso Allegri. Lo scenario che potrebbe aprirsi molto presto in vista di giugno vedrebbe da un lato il grande salto del 26enne connazionale e concittadino di Vlahovic (pure lui arrivato da Firenze) in una grande società come quella piemontese. E la Juve ha già in mente una carta che potrebbe risultare vincente per dare il via al clamoroso scambio per Milenkovic.

Parliamo di Arthur Melo, centrocampista brasiliano che dopo anni di infortuni e prestazioni deludenti sembra essersi ritrovato alla grande alla corte di Vincenzo Italiano. L’ex Barcellona, per il quale si è vociferato anche di un potenziale ritorno a gennaio per rimpiazzare Pogba, sta molto bene in Toscana e vorrebbe rimanerci: l’incastro perfetto per regalare un nuovo gioiello alla difesa del tecnico livornese.