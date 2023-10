Trattativa chiusa: arriva la firma con la Roma

Fumata bianca in arrivo per il rinnovo del giovane giallorosso, sempre più importante nelle rotazioni dello Special One

Dopo un avvio di stagione da incubo, in cui il club giallorosso aveva raccolto appena cinque punti nelle prime sei gare, la Roma ha rialzato la testa ricominciando a vincere sia in italia che in Europa, dove comanda la testa del suo girone in Europa League con tre vittorie in altrettanti match.

Oltre ai gol di Lukaku, ad una ritrovata solidità difensiva nonostante la perdurante assenza di un pilastro come Chris Smalling, i capitolini stanno tentando di scalare posizioni nella graduatoria di Serie A. L’obiettivo dichiarato, si sa, è la riconquista di un posto in Champions League che manca ormai da anni dalle parti di Trigoria.

Uno dei protagonisti della rinascita giallorossa è certamente un giovane prodotto del vivaio che, un po’ per necessità, un po’ per precipue scelte di Mourinho, si sta ritagliando tantissimi minuti in campo.

Le ottime prestazioni degli ultimi tempi sono state poi sublimate da un gol, quello realizzato contro lo Slavia Praga nell’ultimo match europeo, che ha fatto gongolare sia lo Special One, assiepato in tribuna per squalifica, che il vice Foti, promosso tecnico per l’occasione.

Incredulità ed ammirazione sono state le sensazioni prevalenti dopo la prodezza del ragazzo romano, per il quale il club capitolino ha già in mente una strategia precisa per legarlo a sè in modo pluriennale.

Bove, ecco la firma: alla Roma fino al 2028

Stiamo parlando di Edoardo Bove, il centrocampista classe 2002 colonna della Nazionale Under 21 e, chissà, presto possibile convocato anche da Luciano Spalletti nella rappresentativa maggiore.

Legato alla Roma da un contratto fino al 2025, il nativo del quartiere San Saba, tra i più belli della Capitale, è stato già accostato a grandi club nel corso dell’ultimo calciomercato estivo.

La sua volontà è quella di fare la storia della Roma restando a vita nella squadra del suo cuore, e la dirigenza giallorossa pare intenzionata a fare un passo che potrebbe incontrare i desideri del biondo ‘tuttocampista’.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, sarebbe davvero vicina la firma sul rinnovo del contratto del calciatore. Insieme ad un ovvio e meritato adeguamento economico in termini di ingaggio annuo, Bove dovrebbe legarsi alla Roma fino al 2028. Quando avrebbe 26 anni. Un ottimo viatico per pensare, prestazioni permettendo, di vestire un’unica casacca in carriera. Proprio come fece, a parte la parentesi di un anno a fine carriera, un certo Daniele De Rossi, il suo idolo incontrastato.

