‘Viola di rabbia’, lascia la Fiorentina per la Juve

La Juve potrebbe presto puntare su un profilo molto interessante della Fiorentina, scatenando la rabbia del club viola

Il calcio italiano è animato da rivalità storiche, che probabilmente non cesseranno mai di esistere. Tra queste c’è sicuramente quella tra Juve e Fiorentina, spesso in corsa per obiettivi diversi, ma spinti da un ardore diverso dal solito quando si scontrano in campo, anche sugli spalti.

L’incrocio tra torinesi e toscani spesso capita anche sul calciomercato ed è successo anche nel recente passato quando i bianconeri si sono fiondati su Dusan Vlahovic e l’hanno acquistato per molti milioni, in barba alla volontà del club viola di trattenerlo e delle prospettive che aveva con la società di appartenenza. Era capitato anche con Federico Chiesa che, nonostante i tanti infortuni che hanno interrotto la sua carriera, ora sta facendo le fortune dei bianconeri. Insomma, di passaggi clamorosi da una parte all’altra ce ne sono stati tanti nella storia e potrebbe presto essercene un altro. Il giovane talento della Fiorentina, infatti, è entrato nel mirino di Madama, che potrebbe tentarlo con un’opzione importante per il suo futuro.

La Juve punta il talento della Fiorentina: come stanno le cose

Una delle grosse novità dei toscani in questa stagione è rappresentata da Michael Kayode. Parliamo di terzino destro classe 2004 che è riuscito immediatamente a entrare nelle gerarchie di Vincenzo Italiano e poi a conquistare anche il posto da titolare dopo l’infortunio di Dodò.

Nel match di Conference League contro il Cukaricki, si è fatto male anche il laterale nato a Borgomanero e non si ancora per quanto tempo dovrà restare lontano dal campo. In ogni caso, le sue ottime prestazioni hanno già attirato gli apprezzamenti della Juve per il futuro. Anche i bianconeri hanno necessità di rinforzare quella zona di campo: è vero, in estate è arrivato Timothy Weah, ma spesso Massimiliano Allegri è costretto a schierare anche Weston McKennie in posizione decentrata e sicuramente meno adatta alle caratteristiche dello statunitense. Per questo, Cristiano Giuntoli potrebbe presto tentare l’assalto a Kayode, in modo da avere un’opzione in più per il presente e soprattutto per il futuro. Una scelta del genere, di certo, non può far piacere alla Fiorentina che, tra le altre cose, in questo momento sono in grande difficoltà in quella zona di campo. Vedremo come andranno le cose nel prossimo futuro, ma un nuovo caso sembra poter animare la rivalità tra le due società.