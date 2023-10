Ancora e ancora: la Canalis manda in tilt Instagram

Elisabetta Canalis torna a brillare su Instagram con un backstage da urlo: l’ex velina più bollente che mai

È passato tanto tempo dagli inizi della sua mirabolante carriera ma oggi come oltre vent’anni fa Elisabetta Canalis resta una stella raggiante nel panorama dello spettacolo.

Tutto è iniziato nel 1999 quando Antonio Ricci la volle come velina mora a ‘Striscia la Notizia‘, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Un triennio fatto di grandi soddisfazioni grazie al quale Elisabetta riuscì a farsi conoscere da milioni di italiani. Gli stessi che nel 2003 si misero letteralmente in fila per mettere le mani sul calendario senza veli, pubblicato da ‘Max’, che ritraeva la 25enne Canalis come mamma l’ha fatta.

Ma Elisabetta Canalis è anche un’affermata attrice: nel 2006 ha preso parte alla fiction ‘Love Bugs’ con Fabio De Luigi oltre al cinepanettone con Christian De Sica ‘Natale a New York’. Due anni dopo il comico Alessandro Siani la chiamò per il ruolo da protagonista della sua commedia romantica ‘La Seconda Volta non si scorda mai’.

Pazzesca Elisabetta Canalis: i fan a bocca aperta

La vita privata di Elisabetta Canalis è stata costellata da diversi chiacchieratissimi amori nel corso degli anni. Il primo è sicuramente quello più memorabile, la storia con Bobo Vieri che lanciò un trend che dura ancora oggi: il binomio velina-calciatore. Dopo la relazione con il divo di Hollywood George Clooney, Elisabetta è stata sposata nove anni con il chirurgo americano Brian Perri: i due, nel 2015, hanno avuto la prima figlia chiamata Skyler Eva.

Quella vissuta dalla showgirl sarda è stata un’estate bollente, all’insegna di istantanee davvero sexy proposte ai fan sulla sua pagina Instagram. Una musica che non è affatto cambiata visto che adesso l’ex velina ha pubblicato un video backstage che la ritrae in tutti i suoi recentissimi scatti in giro per l’Italia.

E da questo punto di vista, Elisabetta si è mostrata più sensuale e bella che mai. 45 anni e non sentirli, perché il corpo è rimasto quello della giovanissima velina che fece innamorare l’Italia intera con i suoi stacchetti. La Canalis, con un vestitino giallo aderente e scoperto quasi del tutto sul lato A, ha lasciato senza parole i suoi tanti ammiratori.

Un successo strepitoso – e questa non è affatto una novità – per la travolgente Canalis che su Instagram ha una fan base davvero molto numerosa. Sono oltre 3,5 milioni i suoi followers che la seguono passo passo e dimostrano come in questo caso un enorme gradimento ai contenuti postati da Elisabetta.