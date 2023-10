Anche lui cede all’Arabia Saudita, sarà addio: offerta irrinunciabile

Oramai l’Arabia Saudita è la nuova frontiera del calcio, e resistere alle sue ricche offerte contrattuali oramai è diventata cosa praticamente impossibile.

Dopo essersi presa la scena lo scorso calciomercato estivo, con colpi importanti e di lusso, la Saudi Pro League vuole confermarsi anche a gennaio, andando a bussare alla porta per uno dei giocatori più forti del mondo.

Solo fino a qualche settimana fa uno scenario del genere era impensabile, eppure si parla di un’offerta irrinunciabile che il club, e né tantomeno il giocatore, può rifiutare. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà di più in merito a questo, ma la possibilità che il calcio europeo possa perdere un altro dei suoi campioni è concreta.

Calciomercato: anche lui in Arabia Saudita, le ultime

Manca ancora tanto alla prossima finestra invernale di calciomercato, eppure già starebbero circolando voci che vedrebbero il campionato saudita deciso a prendersi la scena anche a gennaio, dopo un agosto letteralmente di fuoco.

La Saudi Pro League non ha infatti alcuna intenzione di fermarsi ai soli Neymar, Milinkovic-Savic o Benzema, no, vuole continuare ad alzare il livello tecnico della propria competizione andando a pescare dall’Europa altri campioni di caratura internazionale. Nel corso di questi mesi si è parlato tanto di Mohammed Salah, che in estate è stato vicinissimo a firmare con l’Al-Ittihad, ma il rifiuto del Liverpool nel lasciar partire l’egiziano ha “costretto” i piani alti della Saudi Pro League a puntare su un’altra stella della Premier League, che difronte ad un’offerta importante potrebbe senza troppi fronzoli lasciare il proprio club, che avrebbe addirittura anche fissato il prezzo del suo cartellino per evitare di farsi trovare impreparato.

Stando infatti a quanto riportato da Football Insider, Kevin De Bruyne è finito nel mirino della Saudi Pro League, che avrebbe sondato seriamente il profilo del belga valutando la possibilità di farlo sbarcare in Arabia Saudita nel prossimo calciomercato invernale.

La SPL sonda De Bruyne: il City fissa il prezzo

Ovviamente un allenatore come Pep Guardiola non vorrebbe mai perdere un giocatore come Kevin De Bruyne, ma lo spagnolo è consapevole che per le cifre che stanno circolando il belga difficilmente potrebbe dire di no.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, per evitare di farsi trovare impreparato, il Manchester City avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Kevin De Bruyne, cifra che dovrà essere pagata fino all’ultimo penny se la Saudi Pro League vuole portare in Arabia Saudita il belga. Stando a Football Insider, però, i Citizens non si sono affatto tenuti bassi, considerato il fatto che la base di partenza per il cartellino di De Bruyne è di 57 milioni di euro.

De Bruyne in Arabia, a gennaio o giungo? La scelta

Il futuro di De Bruyne sembra dunque essere sempre più lontano da Manchester e sempre più in Arabia Saudita, ma quando questo succederà? In questi giorni si è parlato della possibilità per il belga di lasciare i Citizens già a gennaio, ma questo è uno scenario al momento più che improbabile, a patto che un club saudita non paghi i 57 milioni di euro per il cartellino dell’ex Chelsea. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, De Bruyne rimarrà al City almeno fino alla fine di questa stagione, per poi salutare tutti a giugno.