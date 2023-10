Serie A: ritorna Ibanez, firma con una big

Si avvicina il ritorno di Roger Ibanez in Serie A. Una big ci pensa in ottica calciomercato invernale. Le ultime.

Il mese di novembre è ormai alle porte e con lui si avvicina sempre di più il momento di fare il punto della situazione da parte delle squadre per capire come muoversi a gennaio.

Secondo quanto riferito da Il Romanista, una big di Serie A sarebbe pronta a riportare durante il calciomercato invernale in Italia Roger Ibanez. Il centrale non si è assolutamente ambientato bene in Arabia e a questo punto valuta la possibilità di ritornare nel nostro campionato naturalmente in una squadra che lotta per obiettivi molto importanti.

Calciomercato: prendono Ibanez, ecco con chi firma

Roger Ibanez rappresenta un’opportunità di calciomercato da non sottovalutare. Il centrale, infatti, non si è assolutamente ambientato in Arabia e c’è la volontà da parte sua di riprovare una esperienza nel nostro campionato anche se bisognerà capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta sicuramente di un qualcosa che dovrà essere verificato nei prossimi giorni visto che, almeno per il momento, non si hanno delle certezze.

Stando alle ultime indiscrezioni, i problemi registrati in difesa potrebbero portare il Milan a sondare il terreno per Ibanez in ottica calciomercato estivo. Si tratta di una opportunità importante per il giocatore e anche per i rossoneri, che hanno registrato diverse difficoltà in quel ruolo. Il centrale era già stato sondato in estate senza arrivare però alla fumata bianca. Ora la situazione sembra essere diversa e l’ufficialità potrebbe esserci.

Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter alla ricerca di un centrale visto che Bisseck non ha convinto, ma i rossoneri restano in vantaggio considerando il fatto che il calciatore avrebbe la possibilità di giocare con continuità dal 1′. Naturalmente ancora tutto può succedere e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il nome di Ibanez è nel taccuino del Milan per il calciomercato estivo, ma per il momento non si hanno assolutamente certezze. Di certo stiamo parlando di una possibilità molto importante considerando i problemi dei rossoneri in difesa, ma ancora può succedere di tutto e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.