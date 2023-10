Eva Padlock mette il lato B in posa: da applausi

Eva Padlock, lato B in primo piano ed ennesima visione da capogiro offerta dalla celebre modella spagnola: curve spaziali

Quando svolgeva il ruolo di ombrellina in Moto GP e in Formula Uno, era in grado di far smettere di pensare, a piloti, addetti ai lavori nel paddock e al pubblico a bordo pista e in tv, alle curve dei circuiti e far concentrare tutti sulle sue, davvero speciali. Non stupisce che tra il pubblico degli appassionati di motori nessuno abbia dimenticato Eva Padlock, diventata, a titolo generale, una delle principali beniamine della community social.

39 anni, Eva è una celebre indossatrice spagnola, modella specializzata in pose da urlo in costumi da bagno e lingerie intima alquanto succinta, che su Instagram spopola sempre più con oltre due milioni di followers. Impossibile non farsi conquistare al primo colpo dalla sua figura sinuosa e suadente, forme che rasentano la perfezione assoluta e che lasciano assolutamente ipnotizzati, ogni volta di più.

Un vero e proprio capolavoro, le immagini che Eva ci regala di continuo, con una attività instancabile sulla sua pagina. Foto pazzesche, video super provocanti, stories ammiccanti, tutto ci parla di un trionfo di sensualità senza soluzione di continuità, che non delude mai le attese. Applausi convinti sempre e comunque da parte del pubblico, siamo di fronte a una bellezza dal fascino tale che mette d’accordo tutti.

Eva Padlock, sirena dalle aderenze spaziali: figura sinuosa incantevole, il lato B buca lo schermo

La autentica valanga di like e commenti favorevoli raccolti da Eva si ripete sempre uguale sotto ogni suo post. Difficile davvero trovarle qualche difetto, quando si rivolge verso l’obiettivo è capace di farci sognare ad occhi aperti con un sorriso che scioglie il cuore e con una sensualità incontenibile che infiamma l’atmosfera.

In questa occasione, l’abitino aderente che indossa le dona molto ed è in grado di evidenziare alla perfezione la sua silhouette stratosferica. Protagonista il lato B, che pare essere contenuto a fatica dal vestito e attira l’attenzione in maniera irresistibile. Uno spettacolo di fronte al quale non si può rimanere indifferenti e infatti fioccano come non mai i messaggi d’amore per la splendida Eva: “Sei una gn… stupefacente”, “Ogni giorno sempre più bella”, “Il tuo sorriso illumina le nostre giornate”, “Eva vorrei tanto essere il tuo Adamo”.