Federica Nargi incanta Milano: look da urlo, fan in estasi

L’ex velina di Striscia la Notizia conquista Milano con uno scatto davvero meraviglioso: tutti i piedi per Federica Nargi

Federica Nargi, ad ormai tanti anni dai suoi esordi televisivi, resta un volto amatissimo dal pubblico. In televisione o su internet poco cambia: la sua bellezza rimane sempre in primissimo piano.

Nata a Roma il 5 febbraio 1990, ha iniziato la carriera con un discreto successo come modella. Ma la sua consacrazione è arrivata nel 2008, a soli 18 anni, quando fu selezionata per il ruolo di velina mora sul bancone di ‘Striscia la Notizia’. Fino al 2012, con al fianco la collega e amica Costanza Caracciolo, la Nargi deliziò gli italiani con stacchetti sexy e tanta simpatia. Nonostante sia stata ormai ‘superata’ da diverse sue colleghe in quel ruolo, Federica resta tra le veline più amate di sempre.

È anche una conduttrice e ha affiancato nella scorsa stagione la ‘Gialappa’s Band’ nella trasmissione comica ‘Gialappashow‘: il suo apporto, seppur in una sola puntata, è stato comunque molto apprezzato dai fan. Federica Nargi è anche una splendida mamma di due bambine: Beatrice di 4 anni e Sofia di 7.

La vita sentimentale della Nargi è stata molto meno movimentata di alcune sue colleghe, al punto che fa coppia fissa – pur non essendo sposata – con l’ex attaccante di Juventus e Milan Alessandro Matri da ben oltre 14 anni. Un legame che prosegue nel tempo, con il grande amore in comune per le due bambine.

Federica Nargi da applausi: Milano ai suoi piedi

Ma Federica Nargi è in primis uno dei personaggi più cliccati su internet ed in particolar modo sui social come Instagram dove ha ormai accumulato davvero tanti followers: oltre 4,2 milioni. I post proposti dall’ex velina la ritraggono spesso impegnata in uno dei suoi tanti lavori, in shooting fotografici o anche momenti di relax in vacanza con parenti e amici.

L’ultimo post, però, ha davvero fatto felici i suoi tantissimi seguaci. “Walking around Milano“, recita la didascalia della showgirl romana intenta a salire su uno dei tram del capoluogo meneghino. Ma l’attenzione è tutta per la compagna di Matri, più bella che mai nella sua semplicità. L’aderente pantalone in pelle nera lascia ben poco spazio all’immaginazione dei suoi ammiratori che sono rimasti estasiati dalle curve esplosive mostrate da Federica.

Magliettina rosa e sguardo ammaliante fissa sull’obiettivo, con il suggestivo scorcio cittadino sullo sfondo. Nel giro di una manciata di ore i fan dell’ex velina si sono fatti sentire con oltre 13mila like e una miriade di commenti positivi nei quali – ovviamente – è stata messa in risalto la bellezza mediterranea della Nargi. L’ennesimo centro social per la meravigliosa 33enne romana a cui, ancora una volta, è bastato poco per infiammare la sua pagina Instagram.