Serie A: doppia tegola per il tecnico, saltano la prossima partita

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per un club. Due giocatori salteranno la prossima partita per infortunio.

La stagione è pronta ad entrare forse nella sua prima fase più importante e in questo momento è assolutamente vietato commettere errori. Di certo per ottenere il massimo naturalmente c’è bisogno di tutta la rosa a disposizione.

Per un club di Serie A, però, non sarà così. Come riportato da Leggo, due giocatori sono ancora ai box per i rispettivi infortuni e resteranno out almeno almeno un’altra settimana. Non sicuramente una buona notizia considerando le due partite che ci sono in programma.

Serie A: ancora una doppia tegola, saltano il match di campionato

Gli infortuni in questo momento rappresentano un vero e proprio dilemma considerando anche le diverse partite che sono in programma. I tecnici sperano naturalmente di poter contare su tutti i giocatori in rosa, ma non sempre è così e per questo motivo in diverse partite si dovrà trovare una soluzione per consentire alla squadra di portare a casa il massimo al massimo e sopperire a delle assenze che si preannunciano molto importanti considerando anche la necessità di dover far riposare alcuni giocatori.

Stando alle ultime informazioni di Leggo, in casa Roma Renato Sanches e Smalling sono ancora ai box per infortunio. I due non rientreranno quasi certamente contro il Lecce e a questo punto per loro si prospetta un’atra settimana di stop e, quindi, un rientro in campo solamente contro la Lazio. Una vera e propria tegola per Mourinho se si pensa all’emergenza che ormai combatte da sempre.

Vedremo cosa succederà e se si troveranno altre soluzioni. Di certo Mourinho dovrà mettersi al lavoro per consentire alla squadra di portare a casa il massimo anche se non è attualmente nelle migliori condizioni possibili.

Roma: per Smalling e Sanches obiettivo derby

Per Smalling e Sanches, quindi, uno stop di almeno un’altra settimana a causa di questi infortuni ed ora la Roma è pronta ad affrontare il Lecce e la prossima sfida di Europa League senza due giocatori fondamentali in difesa considerando che anche i diversi problemi. Toccherà a Mourinho, quindi, inventarsi qualcosa di importante per regalarsi la possibilità di far portare a casa il massimo