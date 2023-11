Atalanta: 3 titolari infortunati, Gasperini in emergenza

Momento difficile per l’Atalanta di Gasperini che deve fare i conti con gli infortuni in uno dei momenti migliori della sua squadra. Ci sono ora aggiornamenti su alcuni calciatori.

Situazione difficile da affrontare questa per il club nerazzurro italiano, perché ora bisognerà capire quando potranno tornare a disposizione i calciatori in vista dei prossimi impegni.

E’ un momento particolare per il club che deve capire come affrontare questo momento ora con partite importanti in stagione.

Infortuni Atalanta: 3 calciatori out

E’ arrivato il momento decisivo per la stagione dell’Atalanta, perché il club nerazzurro deve affrontare diversi impegni importanti per provare a mettersi in corsa per gli obiettivi migliori di stagione. La società ha rinforzato la rosa di Gasperini che ha intenzione di raggiungere obiettivi importanti nelle varie competizioni in cui si trova. Il club gioca anche in Europa e proprio nelle prossime ore affronterà una sfida per la qualificazione al prossimo turno.

Ora però Gasperini dovrà inventarsi qualcosa, perché l’allenatore è senza i diversi giocatori molto importanti che si sono infortunati e che non prenderanno parte ai prossimi impegni. L’intenzione è quella di preservarli e lasciarli recuperare con calma per evitare che possano avere delle ricadute più pesanti.

Atalanta: le condizioni di De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri

Ci sono tre giocatori infortunati nell’Atalanta e sono De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini che salteranno le prossime partite. Sicuramente non ci saranno per la gara contro lo Sturm Graz di domani in Europa League, ma per la partita successiva di Serie A non dovrebbero esserci problemi per Ruggeri e Scalvini.

Salterà più partite, invece, De Ketelaere che è vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Il giocatore salterà anche la trasferta contro l’Udinese e non andrà in nazionale. L’obiettivo è averlo per Napoli-Atalanta.

Atalanta: le scelte di Gasperini per sostituire De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini

Con una vittoria nella prossima partita l’Atalanta si andrebbe a mettere in una chiara e importante posizione di classifica che permetterebbe alla squadra di accedere al prossimo turno di Europa League, quello a eliminazione diretto. Sarà decisivo arrivare al primo posto per giocare due partite in meno ai sedicesimi di finale contro le squadre che scenderanno dalla Champions League.

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti riguardo quella che sarà la formazione dell’Atalanta di Gasperini con i giocatori che prenderanno il posto di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini, i tre giocatori infortunati.