Calciomercato: torna Gabigol, sarà il nuovo attaccante

Gabigol sta per tornare, aggiornamenti sul futuro dell’attaccante brasiliano: addio al Brasile, ecco la nuova destinazione.

La squadra ha bisogno di un nuovo attaccante ed è per questa ragione che ha messo in cima alla lista dei desideri il brasiliano, scuola Santos. L’affare può sbloccarsi nel corso della prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio 2024. Ecco le ultimissime riguardo questo affare che può entrare nel vivo molto presto anche perché il Flamengo ha bisogno di monetizzare, visto che il calciatore non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024.

Avventura in Europa per Gabigol? Il brasiliano, un po’ a sorpresa, è finito nel mirino di una big. I risultati della squadra, fino a questo momento, non hanno soddisfatto la dirigenza. L’allenatore è pronto a modificare la rosa in vista della sessione di gennaio. Si tenta la svolta con l’ingaggio di Gabigol che potrebbe aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Calciomercato: chance in Europa per Gabigol

Arrivato per la prima volta in Europa grazie all’Inter, che lo prese dal Santos, l’esperienza in Serie A di Gabigol fu davvero sfortunata e deludente con l’attaccante che non riuscì a trovare spazio e continuità.

In generale, l’avventura in Europa non è mai stata positiva per Gabigol che per un periodo giocò anche per il Benfica. Solo in patria ritrovò il sorriso e l’entusiasmo. Dopo una parentesi al Santos, nel 2019 è andato al Flamengo club con il quale è tuttora sotto contratto. Con la maglia dei rossoneri ha vinto e segnato tantissimi, gol che hanno trascinato la squadra brasiliana anche in Libertadores.

A 27 anni Gabigol può tentare una nuova esperienza in Europa. Dall’Inghilterra spunta fuori l’indiscrezione di calciomercato, relativa all’interesse di una big nei confronti del calciatore. Il tecnico Ten Hag, per sopperire ai problemi in attacco, è pronto a chiudere con il Flamengo e portare al Manchester United Gabigol.

Gabigol al Manchester United, ultime notizie

Secondo quanto riportato dal Mirror, Ten Hag è a lavoro per imbastire una trattativa con il Flamengo. Uno scambio che può coinvolgere anche Anthony. Tutto ciò per portare al Manchester United Gabigol, che è finito nel mirino dell’allenatore olandese. L’attaccante brasiliano è considerato il profilo perfetto per migliorare il reparto offensivo dei Red Devils che comprende giocatori come Rashford e Højlund. L’idea dell’allenatore è rinforzare quella zona di campo con l’innesto del bomber brasiliano che, nella stagione 2022-2023, ha segnato 20 gol in 55 presenze.