Cassano, altro che Vieri: ha occhi solo per la moglie, che fisico

Fisico al top per Carolina Marcialis, lady Cassano: altro che Vieri, l’ex talento di Bari Vecchia ha occhi solo per la sua dolce metà

Antonio Cassano da qualche anno ha appeso le scarpette al chiodo ma non ha chiuso del tutto con quel mondo, il calcio, che gli ha dato fama e soldi. Pur non essendo diventato, come tanti suoi illustri colleghi, con alterne fortune, né un allenatore né un direttore sportivo né tantomeno un agente di calciatori, il calcio ha ancora una parte importante nella vita dell’ex talento di Bari Vecchia.

L’ex ‘bad boy’ del calcio italiano, che quando non faceva ammattire con le sue ‘cassanate’, copyright di Fabio Capello, i suoi allenatori, li parodiava (sempre Don Fabio quando entrambi erano al Real Madrid), fino alla recente rottura è stato la star indiscussa della ‘Bobo Tv’, il podcast a tema calcistico ideato e condotto dall’ex attaccante, tra le altre, dell’Inter e della Nazionale, Christian Vieri, e che vede anche la partecipazione degli ex nerazzurri Lele Adani, il principe dei commentatori sportivi nonché il cantore della gesta mondiali di Leo Messi, e Nicola Ventola.

I suoi giudizi al vetriolo su fatti e protagonisti del calcio, infatti, diventano subito virali: esattamente come quando calcava il manto erboso degli stadi di mezzo mondo, anche nelle vesti di opinionista Antonio Cassano non ha peli sulla lingua e, quindi, non ha alcuna remora nel fare a fette chi non è nelle sue grazie.

Carolina Marcialis, lady Cassano, fisico da urlo?

Insomma, Cassano ha per tutti una critica velenosa. Per tutti tranne che per la sua dolce metà, la bella Carolina Marcialis, la donna che, impalmandolo, ha posto fine alla sua vita da latin lover (nella sua autobiografia confessa di aver conquistato 700 donne ma solo perché, come specificato dallo stesso ex talento di Bari Vecchia in varie occasioni, ‘ero ricco e famoso‘).

D’altronde, con quel fisico bestiale che si ritrova, a dispetto di due gravidanze, che cosa vuoi dirle, quale critica puoi muoverle? Nessuna. Al massimo puoi chiederle il segreto che le consente di sfoggiare curve al top nonostante da tempo abbia appeso al chiodo la calottina (è un’ex pallanuotista con trascorsi in Serie A1) ed è ormai moglie e mamma a tempo pieno.

Ed è proprio quello che hanno fatto i suoi follower nel corso di Q&A su Instagram. Tuttavia, la risposta di Lady Cassano non è stata quella che si aspettavano i suoi follower che speravano in qualche intruglio miracoloso. Invece, Carolina, immortalata in un bikini che esalta la sua smagliante forma fisica nello scatto a corredo della suddetta ‘Question&Answer’ (‘Domanda e risposta’), mette le cose in chiaro: “Partendo dal presupposto che io mi alleno tra le 10 e le 13 volte a settimana e che genetica e metabolismo contano molto, non esistono cose miracolose“.

Eh già, proprio così. Per avere le curve hot che Carolina esibisce nella foto qui sopra e che hanno convinto l’ex ‘bad boy’ del calcio italiano a mettere la testa a posto e, quindi, a non prendere altre ‘sbandate’ sono necessari tanto sudore in palestra e l’aiuto di Madre Natura.