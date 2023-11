Crolla la sede calcistica a Torino: “Completamente allagata”, il comunicato ufficiale

È crollata la sede a Torino, con appello lanciato per il terribile episodio che ha coinvolto l’associazione sportiva.

Un disastro vero e proprio che ha visto venir giù la controsoffitta, non è chiaro ancora per quale motivo, con tutto che è stato però spiegato in un comunicato ufficiale dove, la stessa associazione, ha lanciato un appello importante per riprendere le proprie attività.

Si è sfiorata la tragedia, considerando in quanti fanno parte della stessa associazione, nella sede che è venuta giù senza avere conseguenze che sarebbero state tragiche per le vittime coinvolte.

Torino, crolla la sede calcistica: sfiorata la tragedia

L’Italia si trova in un momento di forte difficoltà, causato da piogge e maltempi. Basta pensare a quanto accaduto a Firenze nei giorni scorsi, con una settimana devastante che ha portato diverse vittime per le forti piogge che hanno letteralmente allagato la Toscana.

A Torino si è sfiorata la tragedia, con il soffitto della sede calcistica che è venuto giù. Un appello, adesso, che ha lanciato la stessa associazione che ha aperto una raccolta fondi per quanto accaduto.

Parliamo dell’associazione Insuperabili, alla quale hanno aderito diversi calciatori di fama importante che sostengono l’iniziativa messa in piedi da ormai diverso tempo. E adesso che i calciatori dell’associazione Insuperabili, hanno bisogno di una grande mano, si spera che si riesca a trovare il modo di aiutare la stessa sede a Torino.

Associazione Insuperabili, crolla la sede a Torino: il comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato ufficiale da parte dell’associazione Insuperabili, in merito al crollo del tetto nella sede a Torino. L’appello lo lancia la stessa associazione: “Da anni, la fondazione Insuperabili permette a persone con diverse disabilità di poter giocare a calcio. Quest’oggi lanciamo un appello, in una raccolta fondi dovuta al rimedio dei danni subito all’ufficio centrale Casa Insuperabili, che non è più agibile a causa della rottura dell’impianto dei riscaldamenti e che ha portato al crollo del controsoffitto e del pavimento. Abbiamo bisogno di ripartire, dobbiamo farlo per tutti gli atleti coinvolti che ogni giorno ci danno la forza di lavorare”.

Come aiutare Casa Insuperabili: aperta una raccolta fondi

La raccolta fondi per il sostegno alla fondazione Insuperabili la si trova sul sito della stessa associazione, per rimediare a quanto accaduto all’interno della loro sede a Torino. Attraverso un link specifico sarà possibile donare liberamente una cifra che possa contribuire al sostegno per la stessa associazione Insuperabili, che deve rialzarsi al più presto possibile.