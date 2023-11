Roma: rapporto speciale con Mourinho, va via con lui

By

C’è tanto da capire in casa Roma in vista del prossimo anno, perché ora non è soltanto Mourinho che rischia di lasciare la Capitale al termine della stagione.

Perché il prossimo anno, quando andranno via diverse figure importanti, per fare spazio a delle nuove, che si valuterà che tipo di progetto si porterà avanti in casa giallorossa.

C’è il tecnico portoghese con un contratto in scadenza e per questo motivo che ora anche qualche suo fedelissimo che inizia a guardarsi attorno per capire che tipo di scelte fare per il futuro.

Roma: Mourinho via a fine anno?

Si parla tanto di quello che può essere l’addio di Mourinho a fine anno dalla Roma. Perché il campione portoghese rischia seriamente di essere messo da parte in questi prossimi mesi dai Friedkin che vogliono provare ad alzare il livello della propria società e ottenere dei risultati sempre più convincenti per il futuro.

Infatti, proprio Mourinho, che è in scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe lasciare e andare via senza troppi giri di parole con la seria possibilità di dover iniziare un nuovo progetto per i giallorossi.

Roma: Dybala Mourinho, rapporto speciale

A parlare e confermare quello che è già a noto, il grande rapporto che c’è tra Dybala e Mourinho è stato lo stesso calciatore argentino. Perché il campione ex Juve ha raccontato ai colleghi di Gaston Edul quello che è stato un episodio chiave tra lui e lo Special One in questi mesi insieme.

Queste le parole di Dybala su Mourinho riguardo un retroscena che non riguarda i momenti alla Roma, ma quando ci fu la vittoria del Mondiale in Qatar lo scorso anno da parte dell’Argentina:

“Dopo la Finale dei Mondiali ho chiamato prima Mourinho e solo dopo mia madre. Alla fine della partita contro la Francia sono stato sorteggiato per l’antidoping. Così sono rientrato negli spogliatoi e ho preso il telefono.

Volevo parlare con la mia famiglia, ma c’erano 5 chiamate perse di Mourinho. Ho chiamato prima lui e poi mia padre, era troppo felice per l’Argentina”.

Roma: la scelta di Dybala con Mourinho

A fine stagione Mourinho può lasciare la Roma e con lui anche altri giocatori chiave possono andarsene. E’ il caso di Paulo Dybala che può andar via insieme al proprio allenatore portoghese per il forte legame che si è creato tra i due.

Infatti, senza Mourinho sulla panchina della Roma c’è la possibilità che Dybala e anche altre leader possano andar via. A quel punto dipenderà dal nuovo allenatore che arriverebbe in città.