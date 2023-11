Lazio, due big infortunati: l’annuncio di Sarri

Aggiornamenti sulla Lazio, in vista del derby di domenica contro la Roma. C’è l’annuncio di Sarri su due infortunati.

C’è un grosso problema per la Lazio. La vittoria contro il Feyenoord, nel segno di Ciro Immobile, ha portato ad un doppio infortunio: ecco le ultimissime riguardo le condizioni dei big che sono in dubbio in vista del derby di domenica contro la Roma.

Situazione da monitorare in casa Lazio, con due big in dubbio per la gara di campionato contro la Roma.

Infortunio: due big in dubbio per la Roma, le ultime

Stop improvviso per l’esterno Mattia Zaccagni che, nel primo tempo di Lazio Feyennord, ha accusato un dolore al ginocchio destro. Il calciatore, rimasto a terra per qualche minuto, è stato soccorso dallo staff medico che ha scongiurato il cambio che è arrivato nella ripresa.

Al minuto numero sessantatré, Maurizio Sarri ha richiamato Zaccagni che è uscito zoppicante dal match Lazio Feyenoord. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con il calciatore che sicuramente svolgerà degli accertamenti strumentali che serviranno a chiarire le sue condizioni. Discorso analogo anche per Luis Alberto.

C’è preoccupazione riguardo lo stato di salute di Zaccagni e Luis Alberto, in dubbio per il derby Lazio Roma. Ecco l’annuncio di Sarri nel post partita.

“C’è un po’ di timore riguardo le condizioni di Luis Alberto e Zaccagni. Mi auguro di non aver pagato un prezzo caro con questa vittoria. Domani ci saranno dei riscontri sull’entità dei due infortuni. La partita è finita da poco e non so dire come stanno, c’è qualche acciacco: sono situazioni che preoccupano, attendiamo il responso finale”.

Lazio, infortunio Luis Alberto: ci sarà contro la Roma?

Attesa in casa Lazio riguardo le condizioni fisiche di Luis Alberto e Zaccagni: entrambi sono in dubbio per la sfida di domenica. Uscito all’85’, lo spagnolo ha riportato un problema alla coscia destra. Una volta uscito, è stato medicato dallo staff biancoceleste.

A differenza di Zaccagni, ci sono sensazioni positive in merito al recupero di Luis Alberto per Lazio Roma. A confermare tutto è il centrocampista che, al termine della gara, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste.

“Gara davvero difficile, l’importante è aver vinto questa partita. I tre punti di oggi sono davvero importanti per il morale e la classifica. Ora pensiamo alla sfida contro la Roma di domenica, sappiamo quanto conta per i nostri tifosi. Infortunio? Avevo un piccolo problema al flessore, in questi giorni vediamo come andrà. L’obiettivo è quello di arrivare al derby con la Roma al 100%”.