Ribaltone in panchina, ufficiale l’esonero nel campionato italiano

La notizia che aleggiava da giorni adesso è diventata ufficiale: la società ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico

Salta un’altra panchina nel calcio italiano. A condurre l’allenatore verso l’esonero sono stati i risultati negativi inanellati dalla squadra che, attualmente, si trova nei bassifondi della classifica in piena zona retrocessione.

Nonostante il tecnico abbia portato a scrivere pagine importanti nella storia di questo club, la disastrosa classifica della squadra ha portato la dirigenza a prendere una decisione forte al fine di dare uno scossone anche ai calciatori.

Il sostituto è stato appena ufficializzato e inizierà a dirigere la squadra sin dalle prossime ore. Potrebbe consolarsi anche il tecnico esonerato che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe presto trovare una nuova panchina.

Più di un quarto della stagione 2023/24 è già passato e alla luce dei risultati ottenuti le società tirano le somme su questa prima parte di campionato. Come spesso accade, per correggere il rendimento negativo della squadra molto spesso i vertici del club decidono di cambiare guida tecnica per dare una sterzata alla rotta intrapresa.

Altro esonero su una panchina italiana: Lucarelli lascia la Ternana

E così un’altra panchina italiana è saltata: la notizia era nell’aria da qualche giorno e adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale. La Ternana ha deciso di sollevare dall’incarico Cristiano Lucarelli, ex bomber molto noto in Serie A.

Lucarelli è arrivato sulla panchina umbra nell’agosto 2020 e alla sua prima stagione ha portato i rossoverdi in Serie B da protagonisti grazie ad un campionato da record. L’ex bomber livornese era già stato esonerato nel novembre 2022, salvo poi essere richiamato nel febbraio successivo.

Anche questa volta novembre si dimostra fatale per Lucarelli che paga lo scarso rendimento della sua squadra. La Ternana, infatti, si trova all’ultimo posto in Serie B, a pari merito con la FeralpiSalò, dopo aver raccolto 1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte in 12 match.

A raccogliere l’eredità di Lucarelli sarà Roberto Breda, ex tecnico di Pescara e Ascoli che è già stato ufficializzato dalla società umbra. Anche Lucarelli potrebbe rimanere senza panchina per poco tempo. Secondo le notizie circolate negli ultimi giorni, una squadra starebbe pensando a lui. Si tratta del Catania, squadra allenata dal livornese nel 2017/18 e nel 2019/20 che ha appena esonerato Luca Tabbiani. Per la panchina etnea sembra essere una corsa a due, con i siciliani che starebbero decidendo tra Rolando Maran e, appunto, Cristiano Lucarelli.