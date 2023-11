Wanda Nara lo ha fatto ancora: abito troppo scollato

La bella moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, si è resa protagonista di un’altra immagine estremamente sensuale sul proprio profilo Instagram

Il coraggio messo in mostra da Wanda Nara è encomiabile. La moglie di bomber Mauro Icardi non intende abbattersi, nonostante la malattia che l’ha colpita qualche tempo fa e la costringe ad affrontare un lungo percorso di cure.

E nelle scorse ore la showgirl argentina ha trovato la forza di uscire definitivamente allo scoperto, confermando di avere la leucemia. La modella ne ha parlato sul proprio profilo Instagram, scrivendo questo messaggio in una story: “Ho la leucemia, adesso ho il coraggio di dirlo“.

Dunque, Wanda Nara è finalmente riuscita a chiamare per nome il suo grave problema fisico, che però non basta a spegnere la spiccata voglia di vivere di lady Icardi. Non a caso, la moglie-procuratrice dell’attaccante di proprietà del Galatasaray ha accettato di prendere parte a Ballando con le stelle, il noto dancing show targato Rai e condotto da Milly Carlucci.

Già lo scorso anno l’imprenditrice nata a Boulogne Sur Mer aveva mostrato un accenno delle proprie doti partecipando proprio alla trasmissione in argomento come ‘ballerina per una notte’. Stavolta, invece, si sta rendendo protagonista di un percorso più lungo e faticoso, sebbene lei stessa abbia ammesso di non essere una danzatrice provetta, anzi.

Wanda Nara, nuovo scatto da urlo: scollatura mozzafiato

In tutto ciò, la showgirl raggiungerà la soglia dei 37 anni di età il prossimo 9 dicembre. In poche parole Wanda non è più una ragazzina, eppure trasmette comunque tanta energia. Inoltre, tramite i social network la modella ha poco svelato una sua ossessione: “In pochi conoscono questa mia dipendenza, cioè quella per il ghiaccio. Quando ero incinta ero così disperata che andavo nei ristoranti a chiedere piatti di ghiaccio, la sensazione che mi dà è estremamente piacevole“.

Il termine scientifico, in tal caso, è pagofagia e il sintomo principale è, appunto, il consumo sfrenato di ghiaccio, oltre alla masticazione compulsiva. La causa può essere di stampo psicologico, ma non è da escludere che si tratti di una risposta fisiologica all’anemia sideropenica (mancanza di ferro).

Alla lunga, inoltre, il ghiaccio potrebbe danneggiare i denti, rovinando lo smalto. Oppure aumentare il dolore o la sensibilità al freddo. Ragion per cui è meglio evitare. Parallelamente, Wanda Nara non smette di regalare ai suoi numerosi followers su Instagram (ben 16,9 milioni) degli scatti alquanto piccanti.

A tal proposito, qualche giorno fa ha postato un’immagine che la ritrae con indosso un lungo abito nero, il quale presenta una scollatura a dir poco mozzafiato. E in lontananza nella foto si intravede pure un Mauro Icardi molto elegante. Delirio nei commenti.