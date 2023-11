Calciomercato Juventus: primo colpo del 2024, arriva a gennaio

In arrivo novità importanti per il calciomercato della Juventus che valuta nuovi acquisti. Può arrivare da un momento all’altro il calciatore che cambierebbe volto alla squadra di Allegri.

Momento decisivo per il resto della stagione dei bianconeri che potrebbero presto avere un nuovo colpo da dover annunciare e presentare, perché si farà sicuramente mercato nella prossima sessione invernale.

La Juve ha individuato il giocatore che andrebbe a prendere per migliorare la rosa e ora ci sono delle novità importanti per chiudere l’affare.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo a gennaio

E’ il calciomercato di riparazione quello che arriverà tra qualche mese a gennaio ed è proprio questo che dovrà fare la Juventus, riparare quanto di brutto accaduto. Perché la società bianconera che non ha praticamente fatto investimenti la scorsa estate, è pronta a rinforzare la rosa dopo quello che è successo con due episodi spiacevoli come la squalifica per doping per Pogba e quella di calcioscommesse per Fagioli.

Arrivano dei chiari segnali da parte della Juventus che è pronta a fare un colpo importante in zona di centrocampo, per sostituire i due giocatori che non saranno disponibili per tutto il resto della stagione. Una situazione davvero difficile che rischia di dover far corriere ai ripari il club bianconero. Perché adesso è chiaro che è arriverà un giocatore e tra i vari in lista c’è uno che sembra già aver convinto.

Juventus: De Paul a gennaio, lo compra Giuntoli

Blitz a Londra da parte di Giuntoli e di tutta l’area tecnica della Juventus che riflette sulla possibilità di chiudere un colpo di mercato importante a gennaio per il centrocampo: c’è De Paul nel mirino. E’ ormai noto che l’argentino sia il profilo ideale che è stato individuato da tempo.

Pronto l’assalto della Juve per Rodrigo De Paul ormai fuori dai progetti dell’Atletico Madrid e giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Arrivano delle nuove e importanti notizie che possono far capire come si chiuderà quest’affare a gennaio.

De Paul Juve: telefonata con l’agente

La Juve investirà a gennaio su Rodrigo De Paul. L’agente del centrocampista, Augustin Jimenez, ha ricevuto da Torino una telefonata di cortesia, da cui è sgorgata la promessa di un incontro in dicembre, quando il procuratore sarà in Europa e si potrà chiudere l’affare. Si parla di un prestito con riscatto per una cifra non inferiore ai 35 milioni che la squadra spagnola ha investito per lui.