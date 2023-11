Champions League: cambia il regolamento

Arrivano le nuove notizie in merito a quello che sarà la nuova Champions League dal prossimo anno. Novità che stravolgono il regolamento classico sotto ogni punto di vista.

Ci saranno delle importanti notizie per quello che sarà il nuovo regolamento della prossima edizione della Champions. Perché adesso c’è un chiaro segnale da parte di alcuni club nel voler saperne di più.

La Uefa stesso ha portato a questo cambiamento voluto e dato gli aggiornamenti su come si evolverà la prossima edizione della Champions, la prima che sarà a 36 squadre per una rivoluzione totale.

Champions League 2024 25: cambiano le regole

Ci sono delle grosse situazioni che possono migliorare lo spettacolo di quella che sarà la prossima Champions League. Perché da un momento all’altro qualcosa può davvero rivelarsi decisivo per il futuro di alcuni club che hanno voglia di avere un progetto sempre più vincente e importante.

Si proverà a fare di tutto per qualificarsi alla prossima edizione della nuova Champions League, quella 2024/25 che sarà per la prima volta a 36 squadre, è questa la grande novità e poi si avrà una modalità di sfida tutta particolare per provare a garantire sempre più partite ricche di spettacolo.

Champions League 2024: regolamento e divisione fasce

Adesso è il momento di andare a vedere come sarà in conti fatti questa nuova Champions League 2024, perché prima di tutto è nel posizionamento che cambieranno le cose. Secondo le ultime notizie conferma non ci saranno più tutte le squadre vincitrici dei campionati in prima fascia.

Infatti, in prima fascia di Champions League ci sarà soltanto la vincitrice della Champions League insieme alle prime 8 squadre del ranking Uefa. E’ questa la decisione che è stata presa dalla Uefa, che cambia anche per la vincitrice dell’Europa League che non si ritroverà in prima fascia: ma lo sarà soltanto se avrà una classifica tra le prime 7 del ranking Uefa.

Regole Champions League: la decisione della Uefa

Tante altre modifiche ci saranno per la prossima e nuova Champions League. Qualcosa si potrà iniziare a sapere con certezza nelle prossime settimane, intanto, è chiaro che ci sarà un regolamento più oggettivo e premiante per le squadre che nel tempo possono garantire risultati e continuità e non soltanto a società premiate per rendimenti occasionali.