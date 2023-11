Elisabetta Gregoraci, espressione malandrina: fan impazziti

Elisabetta Gregoraci ormai è esperta di social, la bellissima showgirl sa come attirare l’attenzione dei suoi follower.

Sappiamo tutti che la bellissima Elisabetta Gregoraci, oltre ad essere ottima attrice e conduttrice, è una meravigliosa showgirl. Naturalmente, col suo fisico pazzesco, anche ex modella. Ancora oggi però tantissimi marchi richiedono una sua collaborazione perché nonostante il tempo passato, la calabrese continua a mantenere un fisico letteralmente da urlo.

I fan di Elisabetta che sono sempre moltissimi, lo sanno davvero bene, visto che tra apparizioni in tv e foto sui social si è capito che lei, di farci notare che gli anni passano, non ne vuol proprio sapere. La forma fisica della classe ’80 è sempre perfetta e le sue curve sempre da capogiro. Ecco perché i seguaci social della stupenda conduttrice sono sempre in aumento.

Adesso ha messo per un po’ da parte la conduzione dopo esser stata una delle colonne portanti di Made in Sud. Successivamente infatti, la Gregoraci ha partecipato da concorrente al Grande Fratello VIP ed a Nudi per la vita ma nel 2022 è stata anche tra le giurate dello Zecchino d’Oro.

Elisabetta Gregoraci hot: mamma mia

Anche al cinema per adesso non vediamo lo splendido viso di Elisabetta da qualche anno. L’ultima pellicola con lei in scena è del 2019: Aspromonte – La terra degli ultimi. Ma allora cosa tiene tanto occupata la bellissima mora calabrese dal fisico pazzesco? Facile: Instagram!

Proprio sul popolare social la Gregoraci riceve continue richieste di collaborazioni, che lei è felice di portare a termine, posando per i prodotti ed anche per i suoi fan. Ricordiamo infatti che il suo è un profilo seguito da ben 2 milioni di follower. Certo non pochi, ma è una cosa normalissima per lei che ha anche misure come 90-62-89 per far battere il cuore degli ammiratori.

Con l’ultima foto postata, ci togliamo ogni dubbio. Le forme pazzesche si vedono anche se Elisabetta indossa qualcosa di elegante? La risposta è sì. La camicetta è un po’ larga, ma la gonna sale su e lascia infatti intravedere le belle gambe della conduttrice, sempre sexy.

Ma come detto, Elisabetta sa già come far battere il cuore ai seguaci ed infatti anche uno scatto quasi innocente viene trasformato in un mal di testa per chi apre le sue foto. La quarantatreenne infatti si produce in un’espressione malandrina che li stende tutti, anche a dimostrazione del fatto che a lei serve ben poco per avere migliaia di like. Anche stavolta la Gregoraci ha fatto colpo.