Esonero dopo la Champions: il sostituto accetta

Situazione difficile che si è venuta a creare per il club che è uscito con le ossa rotte dall’ultima partita di Champions League, al disastro è in arrivo una decisione forte.

Potrebbero essere queste le ore decisive per il cambio di allenatore in panchina con il tecnico che ora è in forte discussione e la società che avrebbe deciso di cambiare tutto.

C’è una possibile situazione di rivoluzione per il top club che in Europa ha faticato nell’ultima partita e non ha ottenuto ciò che si sperava. Per questo motivo ora si pensa ad un cambiamento importante.

Esonero dopo la Champions League: la decisione

Ha le ore contate l’allenatore che è pronto ad essere esonerato dopo il disastro in Champions League. E’ incredibile ciò che è capitato e adesso la società dovrà provare a fare di tutto per uscire fuori da questo periodo, visto che si rischia anche il posto alla prossima fase della competizione.

Dopo un brutto risultato inaspettato in Champions, dove c’è stata la rimonta del club, è in arrivo ora anche l’esonero dell’allenatore che potrebbe essere seriamente messo in discussione e provare a farsi da parte.

Manchester United: Ten Hag rischia l’esonero, scelto il sostituto

Il Manchester United ha perso il 53% delle partite in questa stagione (9 su 17). E’ la percentuale più alta registrata dal 1933-34 per il club inglese. Per questo motivo ora c’è un forte rischio esonero per Ten Hag che non sembra più avere il controllo della squadra dopo una sufficiente passata stagione.

Per prendere il posto di Ten Hag il Manchester United pensa anche ad altri nomi di grande livello come Antonio Conte o Zinedine Zidane che possono approdare sulla panchina del top club inglese per provare a risollevare la società da questa brutta situazione.

Esonero Ten Hag: nuovo allenatore Manchester Unitd, la lista

Non soltanto Conte e Zidane, sono diversi i nomi che il Manchester United sta trattando per provare ad uscire da questo periodo difficile con Ten Hag in panchina che non sembra più dare le garanzie che ci si aspettava. Per questo motivo ora potrebbe seriamente cambiare tutto per il club inglese.

Oltre ai nomi di Zidane e Conte il Manchester United come nuovo allenatore dopo l’esonero di Ten Hag pensa anche ad altri tecnici che sono attualmente svincolati e senza squadra come Marcelino, Lopetegui e Low. La panchina dei Red Devils è a serio rischio.