Genoa: complicazione Retegui, si allungano i tempi di recupero

Situazione difficile che sta vivendo il nuovo acquisto del Genoa Mateo Retegui che dopo un grande impatto con l’Italia e la Serie A in maglia grifone ha dovuto fermarsi per infortunio.

Continuano i problemi per l’attaccante italo argentino che si è fermato già diverse volte in questo inizio di stagione e ora il club ligure inizia a sentire la sua assenza.

Perché il giocatore si è fermato e ora dovrà stare fermo diverso tempo prima di poter tornare in campo nelle prossime settimane.

Infortunio Retegui Genoa: le ultime notizie

Ancora un infortunio che ferma Retegui e che mette agitazione in tutto l’ambiente del Genoa che ancora una volta dovrà fare a meno di lui a cavallo della pausa Nazionali. Il giocatore ha già accusato diversi problemi al ginocchio e per questo motivo che c’è preoccupazione su quello che potrà accadere nelle prossime setimane.

Da capire quando tornerà realmente in condizione per poter giocare, perché le ultime notizie sull’infortunio di Retegui non lasciano ben sperare in vista delle prossime partite. Di sicuro salterà la gara di questo weekend e si spera di averlo a disposizione per la prossima.

Condizioni Retegui: quando torna in campo

La speranza è quella di recuperare Retegui per la partita contro il Frosinone del prossimo 26 novembre, quando si tornerà in campo nuovamente in Serie A dopo la pausa Nazionali. Al momento però la situazione non è delle migliori, perché il calciatore è ancora totalmente fermo ai box ma la sua volontà è chiara ed è quella di tornare a dare una mano al club ligure.

Alberto Gilardino sente l’assenza di Retegui, come tutto il Genoa e per questo motivo che si aspetta che lo staff medico possa dare il via libera al ritorno in campo del giocatore il prima possibile. Le condizioni saranno valutate giorno dopo giorno in attesa del suo recupero totale per poter essere nuovamente a disposizione della squadra.

Rientro Retegui: Gilardino svela i tempi di recupero

A parlare riguardo quelle che dono le condizioni di Retegui e il suo rientro in campo è stato proprio l’allenatore del Genoa. Perché Alberto Gilardino ha tenuto una conferenza stampa dove ha parlato di quello che accadrà nella prossima partita contro la Salernitana, dove sarà assente il giovane bomber. Si spera che il rientro di Retegui ci sarà dopo la sosta per giocare contro il Frosinone.