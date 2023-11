Inzaghi vince e se ne va: un ex sulla panchina nerazzurra

L’Inter sta già pensando al futuro e a come sostituire al meglio Simone Inzaghi: la scelta dei nerazzurri è ricaduta su un grande ex.

L’Inter non poteva cominciare in modo migliore questa stagione, sia in campionato che in Champions League. I nerazzurri si sono finora dimostrati all’altezza delle aspettative, confermando la propria forza in Italia e in Europa e candidandosi per un’annata da grandi protagonisti su tutti i fronti.

Molto del merito è ovviamente di Simone Inzaghi, che sta gestendo alla perfezione una rosa arricchita la scorsa estate dall’arrivo di alcuni elementi di indubbio valore.

Il tecnico piacentino sa bene che l’organico che gli è stato messo a disposizione da Marotta e Ausilio è senz’altro competitivo e per ora sta riuscendo a farlo funzionare al meglio. Lo scorso settembre Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2025: una mossa che è servita a dare tranquillità all’ex allenatore della Lazio e a tutto l’ambiente. Tuttavia, sono in molti a credere che anche in caso di altri importanti successi in questa stagione le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi potrebbero separarsi in anticipo.

Inzaghi potrebbe essere tentato da nuove sfide, specialmente in caso di conquista dello scudetto (non ancora ottenuto dal tecnico di Piacenza) o della Champions League. Al tempo stesso, la dirigenza nerazzurra sta già guardando al futuro e sembra aver già individuato il profilo giusto per il dopo-Inzaghi.

Inzaghi può lasciare l’Inter: per i nerazzurri un grande ritorno

Sulla panchina della Beneamata potrebbe infatti sedere Thiago Motta, che sta stupendo tutti in Serie A con il suo Bologna. Attualmente i felsinei occupano il sesto posto in classifica, a soli tre punti dal Napoli quarto. Una prima parte di stagione davvero brillante, esaltata dagli ottimi pareggi contro Napoli (0-0 al Dall’Ara), Juventus (1-1 all’Allianz) e proprio contro l’Inter a San Siro (2-2).

In quell’occasione il Bologna di Thiago Motta ha messo in mostra tutta la sua tenacia, riuscendo a rimontare due reti agli uomini di Simone Inzaghi e portando a casa un preziosissimo punto. L’Inter sta pensando di puntare proprio sul 41enne di Sao Bernardo do Campo, che conosce molto bene l’ambiente nerazzurro e non avrebbe problemi ad affrontare questa sfida.

Thiago Motta, infatti, ha indossato la maglia dell’Inter dal 2009 al gennaio 2012, collezionando 83 presenze e 12 reti in tutte le competizioni ma soprattutto vincendo un campionato, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club. Per Marotta e Ausilio è certamente lui l’uomo giusto per prendere il posto di Simone Inzaghi.